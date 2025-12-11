Space Market – Christmas Edition
Dopo il grande successo del primo weekend, lo Space Market – Christmas Edition torna per illuminare Spazio Coworking con due nuovi appuntamenti all’insegna di creatività, arte e atmosfera natalizia.
Le prossime date:
13–14 dicembre e 20–21 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00
presso Spazio Coworking (@spazio.coworking) in Via Ginori 29 e Via Maggi 38!
Il market natalizio più cosmico della città riunisce una selezione stellare di artigiani, artisti locali e illustratori, insieme a creazioni uniche, pezzi handmade, illustrazioni, accessori e capi second hand scelti con cura. Un viaggio tra ispirazione, stile e regali originali per un Natale fuori dall’orbita.
A rendere l’esperienza ancora più immersiva, non mancheranno:
- Workshop creativi
-
Musica per un’atmosfera intergalattica
-
Un irresistibile serata a cura di @mangiadischi.eventi, per chiudere la giornata del 20 dicembre in festa
Il Natale cosmico di Spazio è pronto ad accogliere visitatori di ogni galassia.
Non mancate: lo SPACE MARKET – Christmas Edition vi aspetta per gli ultimi due weekend natalizi!
