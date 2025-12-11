Space Market – Christmas Edition

Il market natalizio più cosmico della città riunisce una selezione stellare di artigiani, artisti locali e illustratori , insieme a creazioni uniche, pezzi handmade, illustrazioni, accessori e capi second hand scelti con cura. Un viaggio tra ispirazione, stile e regali originali per un Natale fuori dall’orbita.

Le prossime date: 13–14 dicembre e 20–21 dicembre , dalle 10:00 alle 20:00 presso Spazio Coworking (@spazio.coworking) in Via Ginori 29 e Via Maggi 38!

