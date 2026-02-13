Speciale San Valentino nei musei civici, ogni coppia pagherà un solo biglietto

Il Comune di Livorno promuove per il secondo anno consecutivo la speciale iniziativa “San Valentino ai Musei 2026”

In occasione della festa di San Valentino, il Comune di Livorno promuove per il secondo anno consecutivo la speciale iniziativa “San Valentino ai Musei 2026”, un’opportunità per scoprire l’arte e la storia della città attraverso un gesto simbolico di condivisione. Per l’intera giornata di sabato 14 febbraio 2026, sarà infatti attiva la seguente promozione: ogni coppia che si presenta in biglietteria al Museo Mediceo o al Museo della Città potrà visitare il museo acquistando un unico biglietto intero.

I LUOGHI

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio: il polo museale nel cuore della Venezia Nuova che racconta la storia e l’identità di Livorno attraverso collezioni archeologiche, opere d’arte antica e moderna e una significativa sezione di arte contemporanea (museodellacittalivorno.it).

Orario di apertura sabato 14 febbraio: 10:00 – 19:00

Ingresso intero: € 8.00

Informazioni:

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Museo Mediceo dei Granai di Villa Mimbelli: esposizione permanente allestita al’interno dei granai storici di Villa Mimbelli dedicata alla famiglia Medici e alle relazioni tra il casato granducale e la città di Livorno (Comune di Livorno).

Orario di apertura sabato 14 febbraio: 14.30 – 19:00

Ingresso intero: € 4,00

Informazioni:

Via San Jacopo in Acquaviva 65/71

0586 824607 – 4602

[email protected]

