Spettacoli dal vivo, nel cielo inizia a brillare la nuova “Costellazione”

Nasce a Livorno un coordinamento per promuovere lo spettacolo dal vivo. Ecco chi sono i fondatori: Atelier delle Arti, Centro Artistico Il Grattacielo, Centro Culturale Vertigo, Ass. Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie, L’Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata, Compagnia Garbuggino- Ventriglia, Compagnia Dimitri/Canessa, Teatro Trabagai, Teatro Agricolo

di Giacomo Niccolini

“Costellazione”. Una parola che racchiude un mondo. Anzi, più mondi e più modi di stare insieme creando, con la somma delle unicità, qualcosa di speciale e irripetibile. È con questo scopo che alcune delle associazioni di teatro, danza di ricerca e compagnie che da anni fanno spettacolazione dal vivo in città si sono unite per creare un unico soggetto, pur continuando a camminare con i propri passi, in modo da significare un solo referente di più utile consultazione e più facilmente rintracciabile da un punto di vista artistico ma anche burocratico.

Nella sala riunioni di Palazzo Comunale è andata quindi in scena la conferenza stampa di presentazione di “Costellazione” la nuova galassia di stelle del mondo dello spettacolo cittadino. A presiedere la conferenza stampa sono stati il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, la presidente di Costellazione Valeria Giuliani, Elisa Canessa della Compagnia Dimitri/Canessa e Gaetano Ventriglia della Compagnia Garbuggino-Ventriglia.

“Nel nome Costellazione si racchiude una metafora gestaltica dove il tutto sia superiore alla somma delle parti, più della somma delle singole stelle – ha spiegato Lenzi in conferenza -Questa associazione di associazioni nasce come portato positivo di due anni difficili in cui si vuole rappresentare con grande forza e con una voce in capitolo importante questo comparto che di fatto era il meno rappresentato. Quello capace di esercitare minor pressione rispetto a tanti altri comparti e che, spesso, soffre di estrema frammentazione. Con Costellazione si mette insieme un circuito di lobbing dove le singole realtà acquistano così maggior influenza e peso. Abbiamo visto che esiste un mondo ed è stato capace di collaborare in rete. L’idea è che tutti i gruppi del settore si siano messi insieme e che possono rappresentare un interlocutore con cui è sarà sicuramente più facile rapportarsi”.

“Costellazione è un soggetto radicalmente nuovo – – ha specificato la presidente Valeria Giuliani – un’idea e un complesso di pratiche che offriamo alla città e di cui siamo convinti che la città abbia bisogno. Ma è anche un soggetto antico perché antiche e piene di storia sono le vite artistiche dei soggetti che lo compongono. Questa è stata l’occasione anche per mapparci e fare la conta. Abbiamo mappato le sale, le rassegne, ci siamo contati. Solo nel 2022 abbiamo messo sul palco 210 spettacoli per un totale di 15mila spettatori. Sono ben 111 i lavoratori di questo mondo sotto contratto e 64 i collaboratori esterni per oltre 2400 giornate lavorative. Abbiamo anche dato un valore economico di questo mondo degli spettacoli dal vivo ed è pari a 760mila euro l’anno e sei festival/rassegne realizzati per oltre 4mila partecipanti ai vari laboratori proposti durante lo scorso anno”.

“Questa che nasce oggi è una cosa – spiega Gaetano Ventriglia – che dovrà essere riempita di azione”. E su questo piano è Elisa Canessa che specifica come in cantiere c’è già la voglia di creare “un pass trasversale, che forse chiameremo Supernova, chissà, che permetterà di ottenere dei forti sconti per alcuni spettacoli delle associazioni che fanno parte di Costellazione. Un’altra applicazione concreta è ad esempio quella che riguarderà il prossimo Effetto Venezia. Abbiamo già parlato infatti con il direttore artistico, e stiamo continuando a farlo in questi giorni, affinché all’interno della kermesse estiva vi sia già un egida targata Costellazione dove inserire gli spettacoli delle compagnie che aderiranno al progetto. Una sorta di cappello ben visibile e riconoscibile”.

“Per concludere – spiegano i partecipanti alla conferenza – Costellazione nasce dalla presa di consapevolezza di essere già da tempo nei fatti e nei risultati un sistema e dalla conseguente decisione che come sistema, da oggi, vogliamo lavorare e incidere. Avere voce in capitolo in territori in cui abbiamo acquisito capacità e conoscenze. Il 21 marzo è il giorno in cui arriva la primavera, proveremo a portare qualcosa di vivo e di fresco, a far fiorire idee a far crescere nuovi alberi”.

I soci fondatori di Costellazione sono: Atelier delle Arti, Centro Artistico Il Grattacielo, Centro Culturale Vertigo, Ass. Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie, L’Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata, Compagnia Garbuggino- Ventriglia, Compagnia Dimitri/Canessa, Teatro Trabagai, Teatro Agricolo.

