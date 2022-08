Spettacolo di Flamenco stasera a Villa Trossi

“Flamencura” mercoledì 31 agosto alle 21:30 un evento imperdibile per la programmazione di Estate a Villa Trossi, un appuntamento di notevole importanza culturale, ricco di arte, storia, e naturalmente musica e ballo di qualità. La Nueva Luz, affermata compagnia di professionisti, porterà in scena uno spettacolo di Flamenco puro, con un coloratissimo corpo di ballo e ospiti d’eccezione!

Tutta la purezza e l’energia del flamenco per ricreare l’atmosfera tipica andalusa, saranno gli elementi, insieme ai vivaci colori della terra iberica, che le “bailaoras” Patrizia Vennero e Daniela di Sacco, della compagnia La Nueva Luz porteranno sul palco della villa.

Con loro sulla scena si alterneranno i corpi di ballo di Livorno Danza & spettacolo e di Livorno Flamenco Versilia, selezionati dal corso di formazione professionale e avviamento allo spettacolo, diretto dalla maestra Patrizia Vennero e formati da: Tina Chieffo, Lara Giocondo, Laura Lombardo, Annalisa Longo, Elena Lorenzoni, Anna Mangiaracina.

Un ricco insieme di elementi che coloreranno con vivacità la spettacolare serata, e con un fiore all’occhiello, l’ospite della serata, il bravissimo chitarrista, prima laurea di chitarra flamenca della Toscana, Federico Pietroni che eseguirà alcuni brani tratti dal repertorio di chitarra flamenca da concerto.

Le ballerine della compagnia danzeranno sulle note di alcuni dei numerosi stili che fanno parte del coloratissimo ventaglio, il grande abanico dei Palos del Flamenco

Le coreografie originali di Patrizia Vennero spazieranno da un repertorio jondo, drammatico e interpretativo per finire in un carattere allegro e festoso tipico della “Juerga” flamenca e della “Feria de Abril”.

A intervalli, la voce della conduttrice della serata Roberta Di. saprà orientarvi in questa grande arte illustrando le caratteristiche e le differenze dei principali Palos del Flamenco, cercando di far capire ed apprezzare l’importanza di questo grande genere musicale che è il Flamenco.

I coloratissimi costumi originali andalusi e i mantones, completeranno il dipinto di un tipico e fantasioso quadro andaluso. Flamenco: cultura, arte, tradizione.

Un’arte che è divenuta patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, dell’Unesco.

Prenotazioni biglietti 392 7010553 – costo 10 euro

Dove: Villa Trossi Via Ravizza 76, Livorno

Quando: Mercoledì 31 agosto 2022 ore 21:30

Informazioni sulla Scuola di Danza e Flamenco e sui prossimi eventi della Compagnia La Nueva Luz

al 3497149264

Livorno Danza & Spettacolo productions Ld&S

La Nueva Luz Livorno Flamenco Versilia

