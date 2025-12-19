Spettacolo di Natale alle Fonti del Corallo

Sarà uno spettacolo di Natale fortemente votato al sociale quello che accoglierà intere famiglie sabato prossimo 20 dicembre al Centro Commerciale Fonti del Corallo: dalle 16,30 Babbo Natale sarà a disposizione di tutti i bambini per ricevere letterine e farsi scattare foto ricordo (che verranno stampate immediatamente e regalate), contornato da musica, giovanissimi cantanti, scuole di danza e da tanta solidarietà. Dal 12 dicembre, infatti, sono presenti al Centro di Porta a Terra la Fondazione Caritas e le ACLI Provinciali di Livorno, che stanno promuovendo l’iniziativa “Dona oggi e aiuta una famiglia domani” rivolta ai soggetti fragili ed alle famiglie in difficoltà. ACLI e Caritas insieme, con il pieno sostegno della direzione del centro commerciale, stanno cercando di regalare una speranza ai senza tetto, a chi vive grazie al supporto delle mense per meno abbienti, a quelle famiglie che non hanno disponibilità neanche per comprare un regalo ai propri bambini. A tutti loro è dedicata una raccolta di alimenti a lunga conservazione (olio, tonno, legumi e carne in scatola, riso, biscotti, cereali, omogeneizzati), indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene personale quotidiana (bagnoschiuma, shampoo, dentifricio e spazzolini, sapone, detergenti intimi, prodotti per l’igiene dei bambini) che proseguirà fino a domenica 21. Con uno stand di raccolta si sta cercando di perseguire un obiettivo semplice ma di grande impatto: offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno, contribuendo a rendere il Natale più sereno e dignitoso per le famiglie del territorio in difficoltà, con particolare riferimento alle famiglie più fragili seguite dalla Fondazione Caritas Livorno attraverso l’Emporio Solidale. I dieci giorni del “Natale solidale” a Fonti del Corallo, come anticipato, culmineranno sabato 20 dicembre, dalle 16,30 alle 19, con un particolare spettacolo di Natale presentato e animato da Alby, con la musica di Nike d.j. e la presenza dei giovanissimi cantanti Jennifer Leprinetti, Alice Lardicci, Eva Bellandi, Costanza Francesconi, Sofia Bartolini e Arianna Serpan: coordinati da Daniele Pelissero, presenteranno brani toccanti, inclusi in una raccolta “Voci sotto l’albero-Note di Pace 2025”. Parteciperà alla kermesse natalizia di Fonti del Corallo anche la scuola “Nuova Era Danza” ed ospite di eccezione sarà il talentuoso musicista Francesco Carmignani con il suo violino elettrico: una performance, la sua, mai presentata a Livorno, studiata per creare emozioni con contaminazioni musicali che spaziano tra il rock, il blues, il pop, il raggae e le più celebri colonne sonore, in grado di coinvolgere grandi e bambini con i messaggi universali di aggregazione, di solidarietà e di pace propri della musica. Diplomatosi in violino nel 1991 all’Istituto Musicale Mascagni di Livorno, Carmignani ha collaborato con molte orchestre italiane ed estere. Dal 1996 al 2008 è stato primo violino del gruppo pop-strumentale “Rondò Veneziano” con il quale vanta numerosi concerti in tour mondiale. Ha inciso diversi singoli di musica elettronica, sperimentale, rock, reggae e pop. Si è esibito nelle sale più prestigiose di Ibiza, Miami, Baltimora ed in svariati tour in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Francia, Grecia, Inghilterra. Da anni collabora con Federico de’ Robertis, con cui ha realizzato le colonne sonore di molti film. Dal 2006 compone musiche per Rai Trade. Al termine dell’appuntamento-spettacolo di sabato la direzione del Centro Commerciale offrirà alla Fondazione Caritas una gift-card da destinare all’Emporio alimentare.

