Sport Act, tappa a Livorno nell’ambito della 16ª edizione di “Corri a Salviano”

Lo sport come leva di innovazione sociale, capace di promuovere il benessere delle persone, rafforzare i legami tra cittadini e generare nuove opportunità per i territori. È questo il filo conduttore della manifestazione Sport Act, in programma domenica 29 novembre a Livorno, nell’ambito della 16ª edizione di “Corri a Salviano”

Lo sport come leva di innovazione sociale, capace di promuovere il benessere delle persone, rafforzare i legami tra cittadini e generare nuove opportunità per i territori. È questo il filo conduttore della manifestazione Sport Act, in programma domenica 29 novembre a Livorno, nell’ambito della 16ª edizione di “Corri a Salviano”. L’iniziativa è promossa da Anci Toscana nel quadro del progetto europeo Sport Act, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, di cui Anci Toscana è capofila, e organizzata in collaborazione con il Comune di Livorno e la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea.

La manifestazione si svolgerà insieme alla tradizionale gara podistica organizzata dall’Asd Atletica Amaranto, con il patrocinio del Comune di Livorno, che attraverserà il quartiere di Salviano. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7.30 al Circolo P. Carli (via di Salviano 542), mentre la partenza è prevista alle ore 9.30. In programma anche la “Corsa Bianca – per dire SÌ alla vita e alla prevenzione”, realizzata in collaborazione con la Lilt di Livorno, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute.

Particolare attenzione è infatti rivolta al rapporto tra sport, sviluppo locale e turismo, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità per le comunità e rafforzare il ruolo delle attività sportive nella valorizzazione delle risorse e delle identità territoriali. Attraverso iniziative come quella di Livorno, Sport Act intende contribuire a diffondere una cultura dello sport accessibile e partecipata, riconoscendone il potenziale come risorsa strategica per costruire territori più inclusivi, dinamici e sostenibili.

«È motivo di grande soddisfazione ospitare una tappa del progetto europeo Sport Act all’interno di un appuntamento storico e molto sentito come la ‘Corri a Salviano’ giunto alla sedicesima edizione – commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti -. Lo sport rappresenta un importante motore di coesione sociale, benessere e prevenzione, come dimostra anche l’interazione con la ‘Corsa Bianca’ realizzata in collaborazione con la Lilt di Livorno. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e partner europei, valorizziamo una cultura sportiva sempre più accessibile, capace non solo di unire la comunità, ma anche di generare nuove opportunità di sviluppo, turismo e crescita sostenibile per tutta la città».

«La presenza di Sport Act all’interno di un appuntamento sportivo così radicato nella comunità locale rappresenta un’occasione per promuovere una riflessione più ampia sul valore dello sport e sulle sue potenzialità – spiega il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, delegato di Anci Toscana alle politiche per la promozione sportiva -. Il progetto europeo punta, infatti, a valorizzarlo non soltanto come pratica motoria e occasione di aggregazione, ma anche come strumento capace di produrre ricadute positive sul piano sociale ed economico e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini».

«Siamo molto contenti di aver sostenuto questo progetto, perché crediamo in una Livorno città di sport, veicolo di turismo e di vita sana – sottolinea Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM -. Inserire Sport Act in un appuntamento sentito come la ‘Corri a Salviano’ rafforza un modello di promozione del territorio basato sul benessere e sulla voglia di viverlo all’aria aperta».

Il progetto Sport Act

Sport Act – Supportare la competitività economica e la coesione sociale attraverso la valorizzazione dello sport è un progetto finanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo, attivo da marzo 2024 a febbraio 2027, che nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la coesione dei territori transfrontalieri, supportando processi di crescita sostenibile basati sulla valorizzazione dello sport quale volano per assistere la nascita ed il rafforzamento di attività imprenditoriali, la creazione di posti di lavoro e nuove competenze, la promozione turistica e la rigenerazione economica e sociale dei territori coinvolti, attraverso l’attuazione di un innovativo processo di transizione finalizzato alla creazione di ecosistemi sportivi. Lista dei partner: Anci Toscana (IT) – Capofila; Unione Italiana Sport per Tutti (IT); Camera di Commercio del Var (FR); Agglomerazione urbana di Ajaccio (FR); Comune di Alghero (IT); Camera di Commercio di Nuoro (IT); Anci Liguria (IT); Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (IT).

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