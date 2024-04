Spostamenti casa –scuola, il convegno di Fiab Livorno “Aspettando Bimbimbici”

L'evento è stato organizzato in previsione di Bimbimbici 2024, in programma per domenica 5 maggio. La presidente di Fiab Livorno Carol Ferretti: "Partire dai bambini per un futuro migliore"

di Giulia Bellaveglia

Come si sposano i bambini o i ragazzi per andare a scuola? È stata proprio questa la domanda al centro del convegno “Aspettando Bimbimbici. Giornata di confronto sugli spostamenti casa –scuola” organizzato e promosso da Fiab Livorno “La Triglia in Bicicletta”. “Un’idea – spiega la referente di Bimbimbici Annalisa Coli – nata dall’esperienza che lo scorso anno abbiamo avuto con il primo di questi eventi. Bimbimbici è un progetto attivo da molti anni in tante città italiane che si pone l’obiettivo di far utilizzare ai più piccoli questo mezzo almeno per un giorno e Livorno, con la sua prima edizione del 2023, ha risposto con ben 650 presenze. Un risultato che dimostra come la città sia effettivamente pronta a fare un passo avanti e magari a riflettere sul tema”. Poi, la parola passa alla presidente di Fiab Livorno Carol Ferretti che illustra alcuni dati interessanti. “Dall’ultimo report Aci – dice – è emerso che circa l’80% degli spostamenti con mezzi a motore sono effettuati all’interno del perimetro urbano in un arco di 10 chilometri. Di questi, circa il 30% avvengono all’interno dei 2 chilometri. Numeri altissimi se si pensa al poco tempo che ci vuole per effettuare 2 chilometri in bicicletta. Per quanto riguarda invece la nostra città dal Pums si evince che circa il 50% avvengono all’interno dei 3 chilometri. Spesso, la percezione di chi va in bici è quella di non essere sicuro perché circondato da auto. Come si fa a risolvere questo problema? Molto semplicemente riducendo la circolazione dentro i centri urbani, un aspetto che porterebbe anche a conoscere meglio il proprio territorio e a goderselo di più, soprattutto per i bambini, dai quali vogliamo partire per un futuro migliore”. Successivamente la responsabile scuola, bambini e ragazzi del Consiglio di presidenza di Fiab Italia Maria Vittoria Zonfrillo ha affrontato i tempi dell’andare a piedi o in bici e della stessa come mezzo di benessere e crescita complessiva in età pediatrica mentre Serena Conti delle Micheli-Bolognesi e Antonella Turelli delle Bartolena hanno raccontato le loro esperienze con i ragazzi. L’appuntamento con Bimbimbici è fissato per domenica 5 maggio, tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Fiab Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©