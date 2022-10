Spring Time e Monday Girls, i cori di Grasso commuovono la Mannoia

Nella foto un fotogramma tratto dal video postato dalla stessa Fiorella Mannoia sui suoi canali social

La Signora della musica italiana è stata letteralmente avvolta e coccolata da un super abbraccio in musica dei cori Spring Time e Monday Girls diretti dal maestro Cristiano Grasso che le hanno tributato un omaggio cantato

“Ho cantato migliaia di volte Quello che le donne non dicono… ma oggi, entrando nel Foyer del Teatro Goldoni di Livorno, mai mi sarei aspettata questa sorpresa e di emozionarmi così..

Mi avete commossa, grazie”.

Poche righe, un video (che potete vedere cliccando su questo link) postato sui suoi profili social e tanta emozione. È così che Fiorella Mannoia ha reso grazie ad un’accoglienza davvero inaspettata e da pelle d’oca avuta nel pomeriggio di sabato 8 ottobre nel foyer del Teatro Goldoni dove, qualche ora più tardi, si sarebbe esibita per chiudere il suo tour “La versione di Fiorella”.

La Signora della musica italiana è stata letteralmente avvolta e coccolata da un super abbraccio in musica dei cori Spring Time e Monday Girls diretti dal maestro Cristiano Grasso che le hanno tributato un omaggio cantato davvero molto apprezzato dalla stessa Fiorella Mannoia.

Un affetto vero e ricambiato anche dalla cantante che sul palco, la sera, ha ringraziato nuovamente davanti ad un teatro quasi esaurito, il bellissimo pensiero musicale ricevuto.

Condividi: