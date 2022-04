Stagno, grande successo della Caccia all’Uovo

Nel pomeriggio del 9 aprile, nell’area verde della parrocchia di San Luca a Stagno, la Palestra New Eos Fitness Club in collaborazione con Proloco Stagno “Vivere Insieme” e l’Associazione Koala hanno organizzato una giornata dedicata ai bambini.

Dalle 15 è partita l’animazione con baby dance e giochi di gruppo nel rispetto delle normative anti-covid, una bella merenda e poi… “Caccia all’uovo” dove i bambini con spensieratezza e curiosità si sono cimentati nella ricerca di ovetti sia colorati in plastica che di cioccolato!

“Promuovere queste iniziative fa parte della nostra missione sociale – sottolinea l’amministratore della New Eos Stefano Di Mauro – la nostra struttura è aperta a tutta la famiglia e c’impegniamo ogni giorno per fare attività sportiva dai più piccoli fino alla terza età. Praticare sport adattandolo per ogni fascia di età fa bene sia al corpo che alla mente e siamo disponibili ad accogliere tutte le famiglie che avessero voglia di stare bene”.