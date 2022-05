“Stai con me”, il nuovo libro di racconti di Araldo Camici

Sabato 14 maggio alle 17 allo Chalet della Rotonda lo scrittore Araldo Camici presenta il nuovo libro Stai con me

Sabato 14 maggio alle 17 allo Chalet della Rotonda lo scrittore Araldo Camici presenta il nuovo libro Stai con me. Saranno presenti l’autore e l’editore Alessandra Ulivieri. Interverrà Ornella Marmeggi, scrittrice, collaboratrice dell’Università di Firenze. La critica letteraria Giuliana Matthieu: “…La fretta agita le sue pagine che si bevono con piacere, quasi fossero una tisana calda in una giornata d’inverno, senza inutili e dolciastri tentativi di ammorbidire il tessuto della vita che rimane quello che è, intessuto di piaceri, rimpianti e ingannevoli sentimenti. Questo ebbi a scrivere nel Febbraio 2020 alla pubblicazione “Vieni, conduco io” , i suoi primi racconti, sublimati da una vena lirica e altrettanto forte propensione alla poesia. Una buona dose di parole scelte, un’altra buona dose di parole cobravo. Tuttavia in qualche piega dell’anima, forse inconsciamente, forse bacchettato da una scuola severa poco propensa ad accettare i lirici svolazzi, un poeta sotterraneo, una chicca della letteratura nostrana,

né aulico, né retorico”.