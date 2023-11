Stasera al Goldoni Le nostre anime di notte con Elia Schilton e Lella Costa

Giovedì 16 novembre, alle 21, al Teatro Goldoni, Lella Costa e Elia Schilton saranno i protagonisti di una delicata storia di intimità, amicizia e amore con Le nostre anime di notte, titolo inaugurale della nuova stagione di prosa: “Una Stagione di classici, di romanzi, di drammaturgia contemporanea – dichiara Emanuele Gamba direttore artistico del Teatro – ma anche una Stagione di debutti che sono addirittura sette su otto spettacoli presentati e questo testimonia un grande fermento e una forte voglia di continuare l’esplorazione del senso ultimo del nostro “essere qua”.

Le nostre anime di notte, porta in scena temi e problemi dell’amore in età avanzata. Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

“Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia – ha affermato la regista Serena Sinigaglia – una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Lella Costa è Addie, Elia Schilton Louis. Due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede. Noi spettatori saremo con loro, ascolteremo le loro conversazioni, avremo il privilegio di vedere compiersi di fronte ai nostri occhi l’ unione delle loro anime”.

Con LELLA COSTA e ELIA SCHILTON tratto dall’omonimo romanzo di KENT HARUF, tradotto e adattato per il teatro da EMANUELE ALDROVANDI diretto da SERENA SINIGAGLIA scene ANDREA BELLI costumi EMANUELA DALL’AGLIO disegno luci ROBERTA FAIOLO assistente alla regia MICHELE IUCULANO scelte musicali SANDRA ZOCCOLAN si ringrazia per la consulenza alla coreografia ALESSIO MARIA ROMANO e LEONARDO CASTELLANI produzione Teatro Carcano in collaborazione con Mismaonda.

Biglietti ancora disponibili da 15€ -ridotto under20- a 33€ intero. La biglietteria (0586.204290) è aperta martedì e giovedì 10/13, mercoledì venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e nei giorni spettacolo due ore prima dell’inizio. Vendita online su goldoniteatro.it o ticketone.

