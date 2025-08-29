Stasera al Goldoni Max Gazzè con l’orchestra popolare del saltarello

Venerdì 29 agosto, alle 21.30, il Teatro Goldoni accoglierà un evento straordinario inserito all’interno del Mascagni Festival: Max Gazzè, tra i più amati cantautori italiani, si esibirà insieme all’Orchestra Popolare del Saltarello per una serata unica. Dopo il successo della scorsa estate, Max Gazzè torna con Musicae Loci, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, l’artista porterà sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto in ogni tappa nuovo e spettacolare.

Spaziando tra stili ed epoche diverse, ogni live avrà una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista.

Così, in una commistione reciproca di note, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale. “Max Gazze al Mascagni Festival – dichiara Marco Voleri direttore artistico – perché la musica pop, contaminata dalla tradizione, sa parlare a tutti e aprire nuove strade d’incontro”.

Musicae Loci è prodotto e organizzato da OTR live.

Biglietti: in vendita su Ticketone € 27.5 / € 31 e la sera stessa del concerto, secondo disponibilità, presso la biglietteria del Teatro Goldoni a partire dalle 19.30

www.goldoniteatro.it

