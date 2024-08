Stasera alla Terrazza si elegge Miss Livorno

Tra le fasce in programma c'è anche quella di Miss QuiLivorno.it

Il grande giorno delle Miss, il galà di moda, bellezza, eleganza e spettacolo di Miss Livorno 2024, trentaquattresima edizione, è arrivato. Giovedì 8 agosto, alla Terrazza Mascagni si eleggerà la reginetta labronica, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le trenta ragazze di “scoglio” che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. In questo contesto saranno assegnate ben diciotto fasce. La Miss Livorno 2024, oltre ai tanti premi, vincerà una crociera nel Mediterraneo con la nave MSC “Fantasia”, avendo acquisito il diritto di partecipare da finalista al concorso nazionale Miss Blu Mare a cui Miss Livorno è abbinato. E probabilmente a farle compagnia sulla nave (dove si troveranno altre cinquanta Miss vincitrici di ogni regione) potranno esserci anche altre ragazze labroniche in base alla comparazione dei vari punteggi ottenuti durante le selezioni. Ci sarà come ogni anno la “Miss delle Miss”, ovvero la “bimba” più votata dalle stesse compagne di avventura di Miss Livorno. Un premio questo, dedicato a Ilaria Carella, ex partecipante alla Miss labronica tragicamente scomparsa alcuni anni fa in un incidente stradale. Ad assistere allo spettacolo e ad ammirare le bellezze livornesi ci sarà una giuria come sempre numerosissima, formata da quasi cinquanta membri appartenenti ad enti, associazioni, agenzie di moda, rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport. Per la finalissima di stasera le miss sono in preparazione praticamente da una settimana, con l’ultima selezione avvenuta domenica scorsa al bagno Imperiale di Tirrenia. Tra prove di coreografie e di sfilata, martedi mattina e pomeriggio e mercoledi mattina ci sono state loro apparizioni praticamente in tutta la città: a bordo del bus scoperto City-Sightseeing hanno fatto visita al Sindaco Luca Salvetti, sono state avvistate sugli stabilimenti balneari, nelle piazze centrali ed a Fonti del Corallo; hanno fatto tappa in centri attinenti alla bellezza e al benessere (Maribel e X-ELLE Hair Beauty), ai motori (al centro Bientinesi), sempre scortate dagli harleysti del gruppo 0586 Garage.

Martedi e mercoledi mattina hanno fatto irruzione persino in zona mercato centrale e in via Marradi, con sosta da Italian Urban, official fashion partner di Miss Livorno 2024, destando curiosità e simpatia tra la gente. In precedenza, al PalaCecconi, avevano provato le coreografie che le vedranno protagoniste durante la serata. E ora spazio al gran finale (inizio alle 21,15) che sarà presentato da Alberto Bucci, in arte Alby, con parentesi musicali curate dalle giovani cantanti Ginevra Perullo e Sara Vassalle, con defilèe di moda di Italian Urban e spazi danza curati dalla scuola StarLight Dance Studio; non mancheranno le esibizioni spettacolari degli atleti dello Zen Club. Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo, così come gratuiti saranno i posti a sedere prenotabili al numero 331/3814909 (solo w/app).

Condividi:

Riproduzione riservata ©