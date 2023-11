Stasera alle 21 al Ntc la premiere del film Above

Al Nuovo Teatro Delle Commedie ci sarà la premiere (4 sole in tutto il mondo) di un film di bodyboard intitolato “Above”, diretto da Edouard Houssin e Sebastien Boulard. Video che mostra le abilità di alcuni dei più forti rider al mondo in diverse location sparse per il mondo, raccontando anche la cultura di quei posti, soprattutto a livello culinario. La ciliegina sulla torta è che uno dei protagonisti del film, il sudafricano due volte campione del mondo Tristan Roberts, sarà presente all’evento che inizierà alle 21 con una presentazione e breve intervista all’atleta, e poi a seguire la proiezione del film. Porte aperte dalle 20 con possibilità di cenarci.

