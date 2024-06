Stasera Consalvo Noberini a Villa Trossi con “A spasso per Livorno… e dintorni”

Stasera, giovedì 27 giugno alle 21,30, a Villa Trossi è il turno di Consalvo Noberini, il mattatore ardenzino doc proporrà lo spettacolo “A spasso per Livorno e…dintorni”

Stasera, giovedì 27 giugno, a Villa Trossi è il turno di Consalvo Noberini, il mattatore ardenzino doc, che ogni anno lascia il suo segno particolare tra grande comicità e racconti labronici e che proporrà lo spettacolo “A spasso per Livorno e…dintorni”. Lo spettacolo, che inizialmente doveva andare in scena domenica 23 poi invece rinviato al 27 per motivi di maltempo, inizierà alla 21,30.

Per info e prenotazioni: 3385081221.

Condividi:

Riproduzione riservata ©