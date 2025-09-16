Stasera il quartetto Young Lions in Fortezza Vecchia

Nico Gori (clarinetto e sax), Sergio Rizzo (chitarra), Francesco Tino (basso) e Simone Brilli (batteria) eseguiranno brani della tradizione jazzistica americana e composizioni originali di Nico. Inizio ore 21.30

E’ ancora tempo di grande musica di qualità in Fortezza Vecchia, sempre sotto il segno di “Jazz Meets”. Questa sera, martedì 16 settembre, alle 21.30 sarà il quartetto “Young Lions” a tenere banco, con Nico Gori (clarinetto e sax), Sergio Rizzo (chitarra), Francesco Tino (basso) e Simone Brilli (batteria). Il quartetto esegue brani della tradizione jazzistica americana e composizioni originali di Nico Gori. Il maestro Gori è clarinettista e saxofonista di fama internazionale, classe 1975, diplomato al conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e al Conservatorio Mascagni di Livorno in Musica Jazz. Non mancheranno, in scaletta, incursioni nel mondo musicale sudamericano con l’esecuzione di brani della tradizione brasiliana, dallo “choro” alla “bossa nova”. Il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei “giovani leoni” di cui sono caratteristiche principali l’energia e il grande interplay tra i musicisti che lo compongono, nel segno del divertimento e dell’improvvisazione. Gori, autore di sette dischi propri, nella sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Chicago Underground, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Ares Tavolazzi e nel pop con Gino Paoli, Anna Oxa, Fabio Concato e i Dirotta su Cuba. “Jazz Meets” è una produzione di Menicagli Pianoforti ed è il format più longevo mai creato in Fortezza Vecchia e, negli oltre quindici anni della sua programmazione, ha trasformato la Quadratura dei Pisani in uno dei più importanti jazz club della costa. Il biglietto d’ingresso è di 7 euro.

