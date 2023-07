Stasera inizia il festival canoro Officine del Talento, record di iscritti

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Porta a Mare 45 artisti emergenti si esibiranno in tre categorie: cover junior (fino a 16 anni compiuti), cover senior (oltre i 17 anni), cantautori e/o autori con interpreti (senza limiti d’età). La giuria decreterà il podio per tutte e tre le categorie. In palio anche il Premio della critica, il Premio miglior testo e il Premio simpatia

di Giulia Bellaveglia

Conto alla rovescia per Officine del Talento, il festival-concorso canoro targato Porta a Mare e patrocinato dal Comune di Livorno che animerà gli spazi del consorzio venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 a partire dalle 21, tutto ad ingresso libero e gratuito. Ben 45 gli iscritti che si esibiranno in tre categorie: cover junior (fino a 16 anni compiuti), cover senior (oltre i 17 anni), cantautori e/o autori con interpreti (senza limiti d’età). Soltanto 18, 6 per categoria, quelli che parteciperanno alla finalissima dell’ultimo giorno. “L’obiettivo – spiega il direttore artistico Roberto Napoli – è sempre il solito: cercare di individuare talenti emergenti al fine di fare del festival un prodotto concreto e di qualità. L’aspirazione è poi quella di far proseguire i protagonisti nel mondo della musica, a 360 gradi”. La giuria, composta da Alessio Colombini, Niki Mazziotta e Natalia Valli, a cui per il giorno della finale si affiancheranno anche Claudio Formisano e Pierfrancesco Pagoda, decreterà il podio per tutte e tre le categorie. In palio anche un Premio della critica, assegnato da una giuria composta da alcuni giornalisti locali, il Premio miglior testo, riservato ai cantautori e il Premio simpatia, assegnato direttamente dal pubblico. “Come amministrazione – commenta l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – stiamo provando a riqualificare la città sotto gli aspetti che mi riguardano direttamente. I risultati si iniziano a vedere, e si vedono anche grazie ad eventi di questo tipo, che vanno ulteriormente ad arricchire la nostra cosiddetta Estate più lunga del mondo”. “Una quarta edizione – aggiunge il direttore marketing operativo di Igd Fabrizio Cremonini – che ha portato più iscritti di tutte le precedenti. Ci piace ricordare quanti dopo il nostro concorso abbiano effettivamente avuto una discreta visibilità”. Si riconfermano partner della manifestazione: Cafim, Vinile-produzioni musicali e Radio Michelle. E si aggiunge Radio Incontro, solita offrire spazio ai talenti emergenti.

