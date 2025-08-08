Stasera la finale di Miss Livorno

In Terrazza Mascagni si eleggerà la reginetta labronica al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le venticinque bimbe di “scoglio” che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo, così come gratuiti saranno i posti a sedere prenotabili al numero 338/1422640 (solo wapp)

E’ il grande giorno delle Miss, il galà di moda, bellezza, eleganza e spettacolo di Miss Livorno 2025, trentacinquesima edizione: venerdì sera 8 agosto, alle 21,15 in Terrazza Mascagni si eleggerà la reginetta labronica, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le venticinque bimbe di “scoglio” che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. In questo contesto saranno consegnate oltre venti fasce di merito. La Miss Livorno 2025, oltre ai tanti premi, vincerà una crociera nel Mediterraneo con la nave MSC “Grandiosa”, avendo acquisito il diritto di partecipare da finalista al concorso nazionale Miss Blu Mare a cui Miss Livorno è abbinato. E probabilmente a farle compagnia sulla nave (dove si troveranno altre cinquanta Miss vincitrici di ogni regione) potranno esserci anche altre ragazze labroniche in base alla comparazione dei vari punteggi ottenuti durante le selezioni. Ci sarà come ogni anno la “Miss delle Miss”, ovvero la ragazza più votata dalle stesse compagne di avventura di Miss Livorno. Un premio questo, dedicato a Ilaria Carella, ex partecipante alla Miss labronica tragicamente scomparsa alcuni anni fa in un incidente stradale. Ad assistere allo spettacolo e ad ammirare le bellezze livornesi ci sarà una giuria come sempre numerosissima, formata da quasi cinquanta membri appartenenti ad enti, associazioni, agenzie di moda, rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport. Per la finalissima di venerdì sera le miss sono in preparazione praticamente da una settimana, tra prove di coreografie e di sfilata, martedì mattina e pomeriggio e mercoledì mattina ci sono state loro apparizioni praticamente in tutta la città: a bordo del bus scoperto City-Sightseeing sono state avvistate sugli stabilimenti balneari, nelle piazze centrali ed a Fonti del Corallo; hanno fatto tappa in centri attinenti alla bellezza e al benessere (Centro medico polispecialistico Porta a Terra, Maribel estetica e Lamysssaloon-Eleganza x l’acconciatura), ai motori (al centro Bientinesi e da D&A car di via Enriques), sempre scortate dagli harleysti del gruppo 0586 Garage. Martedì e mercoledì mattina hanno fatto irruzione persino in zona Mercato centrale e in via Marradi, con sosta da Italian Urban, official fashion partner di Miss Livorno 2025, destando curiosità e simpatia tra la gente. In precedenza, al PalaCecconi, avevano provato le coreografie che le vedranno protagoniste durante la serata. E ora spazio al gran finale (inizio alle 21,15) che sarà presentato da Alberto Bucci, in arte Alby, con parentesi musicali curate da Nike dj, dai cantanti Febe Ceccarini e Alessia Giovannoni, con defilèe di moda di Italian Urban e spazi danza curati dalla scuola StarLight Dance Studio e dal Nina Dance group, anche con coreografie spettacolari di danza aerea. Non mancheranno inoltre le esibizioni acrobatiche degli atleti dello Zen Club, che quest’anno prepareranno dei numeri particolarmente legati alla tematica di Miss Livorno 2025, ovvero la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo, così come gratuiti saranno i posti a sedere prenotabili al numero 338/1422640 (solo wapp).

