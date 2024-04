Stasera “La leggenda di Agrabah” sul palco del Teatro Salesiani

Ispirato al celebre Aladdin, lo spettacolo, interamente cantato dal vivo e composto da due atti, divertirà e coinvolgerà un pubblico di adulti e bambini grazie Musical Show Group diretto da Sara Del Vivo con la partecipazione della scuola Centro Studi Armonia Danza

Lo spettacolo “La leggenda di Agrabah”, già sold out da giorni, verrà presentato la sera di venerdì 19 aprile al Teatro Salesiani dal Musical Show Group diretto da Sara Del Vivo con la partecipazione del corpo di ballo della scuola Centro Studi Armonia Danza.

Ispirato al celebre Aladdin, lo spettacolo, interamente cantato dal vivo e composto da due atti, divertirà e coinvolgerà un pubblico di adulti e bambini. Ed è proprio ai bambini, al fascino del teatro e del musical, che il 22 aprile ci sarà sarà una seconda replica dello spettacolo. Ospiti in teatro circa duecento bimbi delle scuole Lambruschini dalla classe prima alla quinta.

“La leggenda di Agrabah” è già in cartellone a villa Trossi il 9 di luglio.

Vocal coach: Diego Pieri

Assistente alla regia: Aurora Brogi

Coreografie: Martina Cecchini, Marta Rubichi e Sara del Vivo

Regia e direzione artistica: Sara Del Vivo

Un ringraziamento agli sponsor: Metal servizi, Donati piscine SRlS, Edilizia Mucelli SRL, Cairoli pasticceria 3.0, Upama SAS ufficio pratiche auto moto autoveicoli, Farmacia Ethica, Pegaso amministrazione immobiliare e condominiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©