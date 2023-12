Stasera su La7 e giovedì l’apertura. Tutto pronto per Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione

Nelle prime due foto, della curatrice Sara Taglialagamba che ringraziamo per la disponibilità, il famoso Codice sul volo degli uccelli proveniente dalla Torino, Musei Reali-Biblioteca Reale; a seguire la conferenza stampa

Apre il 21 dicembre (fino al 1° aprile) una tra le mostre più attese di sempre al Museo della Città. Tra le 70 opere in esposizione 15 disegni autografi appartenenti al Codice atlantico della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e al Codice sul volo degli uccelli della Biblioteca Reale-Musei Reali di Torino. Salvetti: "Una Livorno che ha saputo dare spazio all'arte e alla cultura"

di Giulia Bellaveglia

Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Apre i battenti giovedì 21 dicembre (vernissage mercoledì 20 dicembre alle 17) una tra le mostre più attese di sempre al Museo della Città, “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione” (catalogo Sillabe). Organizzata e promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con Metamorfosi Eventi, sarà visitabile fino al 1° aprile e stasera sarà protagonista di un servizio nella trasmissione Artbox su La7. “L’esposizione – spiega la curatrice Sara Taglialagamba – è suddivisa in quattro sezioni. La prima è dedicata alla relazione tra Leonardo e Livorno; la seconda, il cuore pulsante, comprende 15 disegni autografi di Leonardo da Vinci appartenenti al Codice atlantico della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e al Codice sul volo degli uccelli dei Biblioteca Reale-Musei Reali di Torino; la terza parte illustra la diffusione che il pittore ebbe tra i suoi discepoli dopo la morte e la quarta, sede della sezione di arte contemporanea del museo, è dedicata a Carlo Pedretti e al dialogo tra Leonardo e l’arte del Novecento da lui sempre incoraggiato”. In tutto oltre 70 opere che descrivono il connubio strettissimo tra bellezza e invenzione proprio del genio universale. “Un evento atteso, emozionante – commenta il sindaco Luca Salvetti – Una corsa faticosa, ma anche molto soddisfacente. La chiusura di un percorso iniziato nel 2019 con Modigliani e concluso adesso con un nome che fosse altrettanto all’altezza, come quello di Leonardo. Nel mezzo ben 13 rassegne soltanto in questi spazi e tantissime altre nei vari musei cittadini. Una Livorno che ha saputo dare spazio all’arte e alla cultura”. “I disegni – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – sono stati presi in prestito su più fronti, un aspetto che ha reso ulteriormente complessa l’organizzazione di questa proposta. Il traguardo è stato raggiunto e la città deve esserne orgogliosa e smetterla di pensarsi piccola”. Presenti alla conferenza stampa anche il presidente di Metamorfosi Eventi Pietro Folena, il dirigente comunale Giovanni Cerini, la responsabile musei e biblioteche del Comune di Livorno Cristina Luschi e il direttore scientifico del Museo della Città Paolo Cova. “Mi permetto di rubare le parole di Leonardo – afferma quest’ultimo – ‘O studianti, studiate le matematiche, e non edificate sanza fondamenti’. Vi aspettiamo per scoprire l’opera dell’uomo di Vinci, i tanti e piccoli capolavori delle collezioni del Comune e il modo nuovo con cui le raccontiamo”. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 21. Domenica 24 e 31 dicembre chiusura alle 20. Per ulteriori informazioni: www.museodellacittalivorno.it, 0586/824.551 oppure [email protected].

