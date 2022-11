Stasera tocca a me al teatro Il Grattacielo

Venerdì 4 novembre nel contesto della rassegna Teatri d’Autunno del Centro artistico Il Grattacielo, arriva l’atteso spettacolo “Stasera tocca a me” (21.30), scritto e diretto da Eleonora Zacchi

susseguirsi di situazioni e circostanze dove il sorriso nasce spontaneo. Una carrellata di personaggi con i quali mettere in evidenza, in tono brillante e a tratti cabarettistico, i vizi e le virtù dell’animo umano. Donne, uomini, personaggi di fantasia e della letteratura sono fonte inesauribile di scoperta, sorpresa ed ispirazione. La realtà supera la fantasia e nella quotidianità, nei rapporti con gli altri, nel relazionarsi con il prossimo, osservandola dall’esterno, si nota che spesso ha in sé una propria comicità. La commedia della vita trova spazio nei suoi caratteri più variegati, tratteggiando personalità diverse tra loro alle quali Eleonora Zacchi dà voce.

