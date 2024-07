Stefania Sandrelli, Alessio Boni e Noemi al Mascagni Festival

Cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il programma completo

Presentata la quinta edizione di uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della città promosso dalla Fondazione Teatro Goldoni. Dal 2 agosto al 29 settembre oltre 20 gli eventi tra concerti, spettacoli e musica lirica sotto la direzione artistica di Marco Voleri. Effetto Venezia "accoglierà" il primo spettacolo, "Relazioni pericolose" del 2 agosto, anniversario della scomparsa del grande compositore. Maggiori info e biglietti a breve su www.mascagnifestival.it

di Giulia Bellaveglia

Il “Mascagni Festival”, rassegna internazionale dedicata alle opere e alla vita del compositore livornese Pietro Mascagni e organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, torna per la sua quinta edizione. La manifestazione, che animerà numerosi spazi cittadini da venerdì 2 agosto a domenica 29 settembre, avrà inizio con un appuntamento eccezionale nel contesto di Effetto Venezia. “Il giorno di apertura – spiega il direttore artistico Marco Voleri – sarà la vera new entry del 2024. Il 2 agosto, infatti, si celebra l’anniversario della scomparsa del grande compositore, motivo per il quale abbiamo pensato di strutturare un vero e proprio Mascagni Day: dalle 9 alle 19 tanti eventi sparsi per la città e alle 20.30 l’apertura ufficiale in Fortezza Vecchia nel contesto di Effetto Venezia con Relazioni Pericolose, reading musicale con Stefania Sandrelli. L’obiettivo, come ogni anno, è quello di confermare quello che funziona e aggiungere qualcosa che possa essere culturalmente rilevante e attrattivo anche i turisti”. “Un prodotto – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – partito come una sperimentazione e che adesso si inserisce appieno nella proposta culturale locale. Simbolo di una squadra costruita per funzionare”. Tra gli appuntamenti clou, oltre al già citato reading con Stefania Sandrelli, in Terrazza Mascagni andranno in scena “Amici di Bohème” con Alessio Boni e Marcello Prayer (22 agosto), il concerto di Noemi (24 agosto) e la Banda dell’Esercito Militare Italiano (25 agosto). Si aggiunge inoltre un dittico di due opere liriche: Cavalleria Rusticana e Gianni Schicchi, quest’ultima in omaggio a Giacomo Puccini (20 settembre al Teatro Goldoni). “Un festival ormai integrato nella nostra programmazione – afferma il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – che da quest’anno ci consente di portare l’opera lirica in teatro anche in estate”. A fargli eco l’assessore alla cultura Simone Lenzi. “Un’altra kermesse – dice – che dimostra come questa città abbia imparato a fare rete anche tra gli eventi”. I biglietti saranno disponibili a breve sul sito www.mascagnifestival.it o alla biglietteria del Teatro Goldoni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©