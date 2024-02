Stefano e Marina conquistano la terza edizione di Perché il Goldoni è il Goldoni

Foto Trifiletti - Bizzi

L’intero ricavato di Perché il Goldoni è il Goldoni verrà devoluto alle famiglie delle vittime dell'incidente nel cantiere edile di Firenze. La 3a edizione del concorso canoro organizzato dal Teatro Goldoni Livorno ha visto trionfare Stefano Cresci e Marina Bernini di fronte ad un teatro sold out. In gara 13 canzoni

di Giulia Bellaveglia

Stefano Cresci e Marina Bernini vincono la terza edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni”. Il duo ha conquistato una giuria composta da oltre 40 persone con l’interpretazione di “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto Leali, brano vincitore del Festival di Sanremo 1989. Prima dell’inizio dello spettacolo il sindaco Luca Salvetti, in veste di conduttore e affiancato dalla vicesindaca Libera Camici, ha annunciato che, in accordo con la giunta e la Consulta delle associazioni del Comune di Livorno, l’intero ricavato della serata non sarà più destinato al progetto social taxi, bensì alle famiglie delle vittime coinvolte nel recente tragico incidente del cantiere di Firenze. “Non so che dire – commenta Cresci visibilmente emozionato – anche se sono un cantante, non ci si abitua mai a queste belle cose. E sono felice anche di essere stato accanto a Marina, ci siamo conosciuti perché avevamo la stessa insegnante di canto e abbiamo deciso di intraprendere questa bella esperienza insieme”. “Io ringrazio Stefano – aggiunge Bernini – perché mi ha consentito di realizzare un grande sogno: quello di esibirmi sul magnifico palco di questo teatro”. Medaglia d’argento per il vincitore del 2023 Matteo Panariello con “Ovunque sarai” di Irama e terzo posto per Alessandra Donati e I Pase con “Vacanze romane” dei Matia Bazar. Cresci e Bernini sono risultati vincitori anche del premio della critica, mentre il premio del pubblico è andato a Raffaello Cioni con “Spunta la luna dal monte” dei Tazenda. Quarto posto per Cioni e quinto per il Trio Niccolai-Niccolini-Pucci con “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo” degli Statuto in una divertentissima esecuzione che ha coinvolto tutto il teatro. Il podio più il quarto e quinto classificato accederanno di diritto all’edizione 2025. Tanti gli applausi anche per l’esibizione fuori gara di Mario Menicagli ed Emiliano Geppetti che hanno portato sul palco “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, ma anche per i Gary Baldi Bros e i cori Spring Time e Monday Girls, con due omaggi a Flashdance e Dirty Dancing, diretti dal maestro Cristiano Grasso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©