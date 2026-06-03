Stefano Santomauro debutta al Goldoni con Good Luck

Il 29 ottobre l’attore e autore livornese salirà per la prima volta sul prestigioso palco con uno spettacolo che, tra comicità e riflessione, racconta le contraddizioni del nostro tempo. Una tappa simbolica della sua carriera, sostenuta da Ministero della Cultura, Siae e prodotta dal Teatrino dei Fondi

C’è un traguardo che, per chi vive di palcoscenico, ha il sapore dei sogni che diventano realtà. Il prossimo 29 ottobre , Stefano Santomauro salirà per la prima volta sul palco del Teatro Goldoni con il suo nuovo spettacolo “Good Luck”, segnando una tappa importante della sua carriera artistica. Un debutto atteso, carico di emozione e significato. “Il Goldoni” sottolinea Santomauro “non è soltanto un teatro: è uno dei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo della città, uno spazio che negli anni ha ospitato grandi protagonisti della scena nazionale”. Per l’attore e autore labronico, da sempre capace di raccontare il presente con ironia tagliente e uno sguardo profondamente umano, questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice data in tournée. “Good Luck è uno spettacolo che affonda le mani nelle contraddizioni del nostro tempo. Attraverso una comicità intelligente, ritmi serrati e situazioni esilaranti, porto il pubblico dentro un mondo in cui la quotidianità sembra essere diventata una gara a ostacoli tra algoritmi, aspettative sociali, motivatori improvvisati e improbabili promesse di successo. La risata diventa così uno strumento per osservare la realtà, smontarne i meccanismi e riconoscersi nelle fragilità quotidiane. Un viaggio comico che coinvolge e sorprende, capace di alternare leggerezza e riflessione senza mai perdere il contatto con il pubblico” spiega Santomauro che aggiunge “è sicuramente lo spettacolo più comico scritto fino ad oggi”. “Tra l’altro lo show ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e dello Spettacolo e della Sia, sarà prodotto esecutivamente dal Teatrino dei Fondi con il supporto di Grande Giove Aps” dice Santomauro che anticipa “Stiamo preparando una replica con delle sorprese mai viste prima a Livorno, sarà una serata davvero speciale!”.

Il debutto al Goldoni assume quindi il valore di un riconoscimento per un percorso artistico costruito negli anni con passione, ricerca e un rapporto autentico con gli spettatori. Un appuntamento che si annuncia come uno dei momenti più significativi della stagione e che offrirà al pubblico l’occasione di vivere una serata di teatro contemporaneo all’insegna del divertimento. “Il 29 ottobre” conclude Stefano Santomauro “non sarà soltanto una prima volta. Sarà l’incontro tra un artista nato e cresciuto a Livorno e uno dei palcoscenici più prestigiosi della città. E, come suggerisce il titolo dello spettacolo, servirà anche un po’ di Good Luck”. I biglietti sono disponibili già in prevendita sul sito Ticketone ricercando “Good Luck”, al seguente link: https://www.ticketone.it/event/fondazione-teatro-della-citta-di-livorno-good-luck-teatro-goldoni-21719921/ e nei prossimi mesi presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

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