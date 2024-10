Stefano Santomauro presenta la tournée teatrale 2024/2025

Il comico livornese Stefano Santomauro si appresta a partire per la tournée teatrale 2024/2025 che lo porterà a calcare i palchi d’Italia con i suoi tre show “Like”, “Happy Days” ed il nuovo “God Save The Sex”. Un lungo viaggio che partirà dal Trentino Alto Adige il 10 Ottobre 2024 per poi passare da Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e molte altre fino alla Lombardia con l’ultima data della stagione direttamente sul palco del mitico Zelig di Viale Monza a Milano il 22 Maggio 2025. “Quest’anno sarà la nona stagione teatrale che riesco a costruire da quando il teatro è diventata la mia professione. Ogni anno non è mai scontato e riuscire a costruire una tournée vera e propria con oltre 20 repliche in giro per l’Italia è sempre una grande gioia. Saranno tante le città che ospiteranno i miei spettacoli e la ciliegina sulla torta sarà sicuramente terminare la tournée 2024/2025 allo Zelig di Viale Monza 140. Alla corte dei più grandi comici italiani avrò l’onore di portare il mio ultimo spettacolo “God Save The Sex” nella stagione ufficiale dello Zelig il 22 Maggio 2025. Proprio per Santa Giulia, patrona di Livorno. Ci sono un sacco di persone che quando l’hanno saputo mi dicono: “Si fa i pullman ci si viene in massa, tanto è festa!”. E siccome si sa, ai livornesi non si mettono limiti, ci credo per davvero!”. La tournée è distribuita e prodotta da Grande Giove Aps in collaborazione tra l’altro con il Coordinamento Teatrale Trentino e Fondazione Toscana Spettacolo solo per citarne alcuni. La tournée teatrale si arricchisce anche di un’altra piccola ciliegina sulla torta ci racconta Stefano Santomauro: “La prossima settimana il cast del film “The Return”, lungometraggio Omerico per la regia di Umberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche che mi ha visto protagonista in una piccola parte nel ruolo del proco Thoas, è stato invitato all’Anteprima Nazionale a Roma prima di essere presentato al Festival del Cinema di Roma. Sarà un’esperienza bellissima e ancora oggi penso che il bimbo di Piazza San Marco che faceva ridere gli amici alle recite della Parrocchia sia finito sul grandissimo schermo e non mi sembra vero. Il film uscirà poi in tutto il mondo a Gennaio 2025 e io so già che il mio primo commento sarà: “Boia, c’ho dei capelli nel film un mi si pò vedere!”. Nel frattempo, tra le date in tutta Italia, ce ne sarà naturalmente una anche a Livorno il 30 Novembre 2024 con una nuova replica a grande richiesta dello show comico “God Save The Sex” al Nuovo Teatro delle Commedie. Per scoprire tutte le altre date della tournée teatrale del nostro Stefano Santomauro visitate il sito www.stefanosantomauro.it.

