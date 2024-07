Stefano trionfa alla finale del Super Open Mic allo Zelig di Milano

Foto di Oscar Maurizio Bernardi, che ringraziamo per la disponibilità

Santomauro: "Vincere questa sfida è molto gratificante, la mia comicità ha profonde radici nel mare e nel vento della bellissima Livorno"

Venerdì 12 luglio nel famosissimo Zelig di Viale Monza 140, Stefano Santomauro ha conquistato il primo posto nella finalissima del Super Open Mic 2024. I migliori talenti comici emergenti di tutta Italia che hanno vinto le selezioni nei vari Open Mic dell’anno si sono sfidati a colpi di monologhi in una sorta di Champions League. Santomauro aveva già conquistato la vittoria nell’Open Mic del Centro Italia ed è riuscito anche nella finalissima di Milano ad aggiudicarsi il primo posto. “Non avete idea dell’emozione di calcare il palco dello Zelig di Milano esattamente 9 anni dopo la mia prima volta. Vincere questa sfida è molto gratificante. Sono felice di poter ritornare nel centro della comicità italiana con una maturità ed un’esperienza maggiore. Sono stati 9 anni di lavoro, perseveranza e di oltre 300 repliche in giro per l’Italia con I miei show Like, Happy Days e God Save The Sex. Aver vinto questa sfida mi permetterà di portare proprio sul palco dello Zelig di Viale Monza a Milano nella prossima stagione i due spettacoli Happy Days e God Save The Sex”. Un altro grande risultato per Santomauro che porta in giro per l’Italia una comicità che, come aggiunge lui, “ha profonde radici nel mare e nel vento della bellissima Livorno”.

