“Stelle” la mostra di Cerù alla B. Arte Gallery

Il suo tema Naif Fiabesco irrompe nella monotonia del quotidiano con i suoi colori sempre intonati e mai banali o riduttivi così come tutte le sue creazioni. Un artista, Daniele Cerù, dalla creatività mostruosa una attività artistica colossale

Stelle è il titolo della la mostra personale che si è inaugurata lo scorso 19 novembre nelle sale

dell’atelier d’arte B. Arte Gallery (via San Francesco 28) che ospita questo bravissimo artista presente con una nuovissima produzione, appunto Stelle. Tanti i lavori esposti tra sculture, ceramiche decorate, lavorazioni raku e dipinti. Un vero e proprio racconto che ben rende l’idea del mondo fiabesco di Daniele Cerù. “Lo scorso anno qui da noi spiega la signora Berti – ha presentato Porto tutti nello spazio, facendo un vero e proprio strike artistico (sold out, ndr) un successo veramente unico. Altra importante tappa durante il Giugno Pisano ospite del Comune di Pisa nella meravigliosa location Chiesa della Spina, Sopra Le Logge spazio metal post industrial e nel palazzo storico di B & B Rinascimento di privati in Borgo Stretto, Spazio Stellare”.

L’evento si è dislocato in tre importantissime e suggestive location di dimensioni colossali con la presenza di oltre centocinquanta opere dove l’artista ha riscosso uno stupefacente successo prendendo contatti con varie personalità internazionali.

Cerù nativo di Viareggio è un moto perpetuo di produzioni ha all’attivo quattordicimila lavori, inarrestabile definito da più persone nell’ambito artistico come il Picasso del 21esimo secolo sia per l’impulso creativo irrefrenabile che per la variegata tecnica dalle crete alla scultura raku, ai dipinti soprattutto di importanti dimensioni e alle ceramiche piane Sofìe la Bassotta la scacchiera Raku di dimensioni superiori e tanto altro.

Il prossimo anno sarà presente a Pietrasanta con un’altra imponente rassegna d’arte dove ha già

avuto modo di farsi conoscere in passato.

Nella città di Livorno durante le feste natalizie 2022 fino al 31 dicembre con Stelle in B. Arte

Gallery in Via San Francesco,28.

Una emozione da non perdere perciò vi aspettiamo fino al 31 dicembre a visitare “Stelle”.

Orari 9.30 – 12.30 17.00 – 19.30 chiusi il lunedì la domenica pomeriggio aperti su appuntamento.

3899463598 – 387, via San Francesco, 28, lato Porto.

