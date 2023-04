Stili e generi di un fotografo: talk di Fabio Becorpi

Venerdì 14 aprile alle 21,15 l’associazione Click Art ospita un fotografo eclettico che si è cimentato in vari generi fotografici: all’inizio ritratto e reportage, oggi principalmente sport, paesaggio e macrofotografia. Ha avuto anche una intensa frequentazione dei circoli fotografici ed è stato per diversi anni presidente del Circolo Occhio Sensibile di Pisa. Adesso è membro della sezione fotografica del Circolo Crec Piaggio di Pontedera dove fa parte del consiglio direttivo e dove si occupa delle attività di formazione sia nei corsi base che in quelli avanzati. Ha ricevuto l’onorificenza AFI a livello italiano ed ha raggiunto il livello Efiap Gold a livello internazionale.

Fabio Becorpi illustrerà il proprio lavoro fotografico con proiezioni di immagini spettacolari portandoci anche in mondi invisibili.

Ingresso libero ma è gradita la prenotazione su www.associazioneclickart.it

Per maggiori info 339-22.21.944

