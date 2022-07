Storie del Pentagono con le Guide Labroniche

๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ che vi farร scoprire storie poco note e vedere, come se si indossassero degli occhiali del tempo, fatti curiosi avvenuti lungo il percorso dei Fossi medicei.

๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ che vi farร scoprire storie poco note e vedere, come se si indossassero degli occhiali del tempo, fatti curiosi avvenuti lungo il percorso dei Fossi medicei.

A bordo del Battello percorreremo con voi i canali medicei, e seguendo il Pentagono del Buontalenti, attraverso le immagini degli straordinari ๐—ฒ๐˜ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ogni angolo, ogni scalandrone ogni finestra ci racconteranno storie avvenute circa due secoli fa.

Le immagini saranno condivise durante il percorso ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—น’๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜๐˜€๐—”๐—ฝ๐—ฝ. Riconoscerete i luoghi che state vedendo dal battello e, attraverso il vostro Smartphone, guardare i curiosi dettagli delle immagini ad alta risoluzione degli Ex Voto.

Calamitร naturali, incidenti, tentati omicidiโ€ฆ che perรฒ, essendo stati rappresentati negli ex voto di ringraziamento alla Vergine di Montenero, hanno avuto tutti un miracoloso lieto fine.

๐—ข๐—ฅ๐—”๐—ฅ๐—œ๐—ข:

ย Inizio 21.00 – fine 22.00

[APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio]

๐——๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ: 1 ora

๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ: โ‚ฌ12 adulti

โ‚ฌ8 da 6 a 12 anni

Gratis dai 5 anni in giรน.

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ: di fronte all’Istituto Nautico, Piazza la Giovine Italia, 1

Condividi: