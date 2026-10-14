Storie di Mare: dalla Fortezza Vecchia al Silos Granario

L'appuntamento propone un percorso guidato alla scoperta di due luoghi profondamente legati alla storia e allo sviluppo del porto livornese, testimonianze di epoche diverse che raccontano il rapporto tra la città e il mare

Torna a Livorno Appunti di Viaggio con Storie di Mare: dalla Fortezza Vecchia al Silos Granario, appuntamento sabato 17 ottobre 2026 alle ore 16,30. Racconti di Toscana tra cultura e cibo, il progetto promosso da Vetrina Toscana che invita a scoprire il territorio attraverso itinerari dedicati al patrimonio culturale e alle tradizioni gastronomiche locali.

L’appuntamento propone un percorso guidato alla scoperta di due luoghi profondamente legati alla storia e allo sviluppo del porto livornese, testimonianze di epoche diverse che raccontano il rapporto tra la città e il mare.

La visita prenderà avvio dal Silos Granaio, inaugurato nel 1924 e rappresentativo della trasformazione industriale del porto nel Novecento. Tra i primi grandi edifici in cemento armato realizzati in Italia, la struttura fu progettata per lo stoccaggio del grano trasportato dalle navi e costituisce ancora oggi una significativa testimonianza dell’architettura industriale legata alle attività portuali. L’itinerario offrirà l’opportunità di accedere a questo luogo, normalmente chiuso al pubblico, approfondendone le caratteristiche architettoniche e la funzione originaria.

Il percorso proseguirà alla Fortezza Vecchia, uno dei monumenti più rappresentativi della storia cittadina. Le fortificazioni, la suggestiva galleria cannoniera e gli ambienti del complesso permetteranno di ripercorrere le vicende di una struttura nata con funzioni difensive e divenuta nel tempo parte integrante dell’identità di Livorno. Dalla stagione medicea alle successive trasformazioni del porto, la Fortezza offrirà lo spunto per raccontare l’evoluzione della città e il suo ruolo strategico nel Mediterraneo.

Due luoghi apparentemente distanti, ma uniti da un filo conduttore: la storia di Livorno e del suo porto, dalle fortificazioni storiche alle infrastrutture che ne hanno sostenuto lo sviluppo economico e commerciale.

Al termine della visita è prevista una degustazione di un piatto tipico della tradizione livornese, a cura di ApeTito, per concludere l’esperienza con un approfondimento dedicato alla cultura gastronomica locale.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo, progetto realizzato nell’ambito di Vetrina Toscana, con il contributo di Confesercenti Provinciale di Livorno, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Comune di Livorno.

Informazioni per partecipare

Data: sabato 17 ottobre 2026, ore 16.30

Ritrovo: Terminal Crociere, Piazzale dei Marmi 12, Livorno

Durata: circa 2 ore, degustazione compresa

Costo: 13 € adulti; 10 € bambini dai 7 ai 12 anni; gratuito fino a 6 anni

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 16 ottobre alle ore 18.00

PER PRENOTARE:

Cooperativa Agave

Tel. 0586 897890 – 348 0404516

Email: [email protected]

Biglietti online: https://www.agaveservizi.it/storie-di-mare-dalla-fortezza-vecchia-al-silos-granario.htm

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