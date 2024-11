Storie e Segreti del Mercato delle Vettovaglie

Venerdì 8 novembre dalle 18,30 le Guide Labroniche vi accompagneranno nei segreti e nella storia di uno dei più grandi mercati storici coperti d'Europa

Venerdì 8 novembre dalle 18,30 le Guide Labroniche vi accompagneranno nei segreti e nella storia di uno dei più grandi mercati storici coperti d’Europa, in ambienti usualmente chiusi al pubblico. Un progetto enorme e riccamente decorato che alla fine dell’Ottocento lo fece definire come una sorta di Louvre dell’enogastronomia.

Chi parteciperà potrà essere accompagnato alla scoperta di luoghi segreti come i sotterranei con accesso diretto sul Fosso reale, la storica ghiacciaia sotterranea e avremo la possibilità di salire al primo piano interno del Mercato per avere un’inedita vista dall’alto del Salone delle Vettovaglie

Durata visita: 1 ora e 15 minuti

Dalle 18.30 alle 19.45

Costo: 10 euro, 7 euro sotto i 12 anni

Prenotazione obbligatoria: tramite messaggio Whatsapp al 3472718655 (no vocali). Il messaggio deve contenere un nome (di riferimento per il gruppo) + numero di partecipanti.

La prenotazione sarà ritenuta valida solo al messaggio positivo di risposta

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

Appuntamento – Subito entrati dall’ ingresso principale sugli Scali Aurelio Saffi 27, 15 minuti prima dell’inizio del tour per la biglietteria.

