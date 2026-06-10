Storie tra le onde, riparte la Biblioteca al Mare

Dal 12 giugno all’11 settembre, ogni martedì e venerdì, la Biblioteca Labronica porta letture, prestiti e servizi bibliotecari allo stabilimento Onde del Tirreno. Un presidio culturale gratuito aperto a cittadini e turisti per vivere la lettura anche in spiaggia

Torna anche quest’anno la Biblioteca al Mare, il progetto estivo promosso dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, nato per avvicinare cittadini e visitatori al piacere della lettura direttamente sulla costa cittadina. Dal 12 giugno all’11 settembre, il servizio sarà presente ogni martedì e venerdì, dalle ore 11.00 alle 16.00, nell’area antistante alla biglietteria dello stabilimento balneare Onde del Tirreno, trasformata per l’occasione in uno spazio dedicato ai libri e alla condivisione culturale. La postazione offrirà gratuitamente un’ampia scelta di volumi destinati al prestito, oltre alla possibilità di iscriversi alla rete bibliotecaria comunale, ricevere assistenza sui servizi disponibili e conoscere il calendario delle iniziative culturali promosse sul territorio. Sarà inoltre possibile richiedere l’iscrizione alla piattaforma digitale MLOL – MediaLibraryOnLine, che consente di usufruire gratuitamente di ebook, quotidiani, audiolibri, riviste e contenuti multimediali. L’offerta libraria comprenderà proposte pensate per lettori di tutte le età: narrativa contemporanea, classici della letteratura, romanzi storici, gialli, thriller, fantasy, biografie e numerose novità editoriali. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai più giovani, con una selezione di albi illustrati, racconti e libri-gioco pensati per accompagnare bambini e bambine nei primi passi nel mondo della lettura. La Biblioteca al Mare si conferma uno dei presidi più attesi dell’estate culturale livornese e si affianca alle altre iniziative dedicate alla promozione della lettura organizzate durante la stagione. Un progetto che porta la cultura fuori dagli spazi tradizionali, rendendola ancora più accessibile e vicina alle persone, in linea con l’impegno di Livorno Città che Legge nel valorizzare il libro e la partecipazione culturale. Il servizio è gratuito e accessibile a tutti.

BLL – BIBLIOTECA AL MARE

12 GIUGNO – 11 SETTEMBRE 2026

Stabilimento balneare Onde del Tirreno, Viale Italia, 118 – Livorno

Martedì e venerdì: 11.00-16.00

0586-824511 – Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti

[email protected]

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