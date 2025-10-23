Strabilianti 2025, oggi l’inaugurazione sotto la guida di Marco Ricca e con Aci Livorno

L’evento, che inizierà oggi 23 ottobre dalle 15 in poi, prevede la trasformazione di alcune vie adiacenti al PalaModì in una vera e propria "pista da Rally" con auto inclusive

Il primo atto di Strabilianti 2025 è stato organizzato in collaborazione con Rallyterapia, sotto la guida di Marco Ricca, e con il supporto di Aci Livorno, rappresentata dal presidente Marco Fiorillo e dal vice presidente Riccardo Heusch.

I ragazzi potranno salire uno ad uno sulle spettacolari auto e percorrere un tracciato in totale sicurezza e sotto la guida di Marco Ricca. Sarà riprodotto un vero e proprio percorso rally con postazioni di partenza e di arrivo e tanto di bandiera a scacchi.

Persone con disabilità e non avranno la possibilità di provare l’emozione di viaggiare a bordo di questi mezzi, condotti da piloti professionisti. A supervisionare la “gara” ci saranno veri giudici di gara, facenti parte del Rallye ElbaUno, tutti volontari per un giorno.

Strabilianti si svolgerà dal 23 al 25 ottobre al Modigliani Forum ed è una manifestazione dove si terranno prove di sport paralimpico per le bambine e i bambini delle primarie (saranno oltre 400), convegni e workshop in collaborazione con INAIL, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Università degli Studi di Pisa, Provveditorato agli Studi, Sport e Salute e l’ANCI Toscana che presenterà il progetto Sport Act.

L’evento, che promuove lo sport come mezzo di inclusione, è patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal Comune di Livorno e dal LEM oltre che dalle più importanti Federazioni Paralimpiche italiane e realizzato con il supporto della Questura di Livorno e del gruppo sportivo Fiamme Oro, AVIS e USL Toscana Nord.

