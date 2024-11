Strabilianti, in Fortezza Vecchia il via all’edizione 2024

Foto di Strabilianti/Marco Fusi

La manifestazione, in programma fino a domenica 10 novembre, propone interviste, dibattiti ed approfondimenti sul tema dello sport paralimpico. Sabato 9 novembre al Cinema Teatro 4 Mori la proiezione del filmato inedito. Gli atleti sono Giulia Aringhieri, Martina Caironi, Giulia Ghiretti, Michele Massa e Christian Volpi

di Giulia Bellaveglia

Una sala Della Canaviglia in Fortezza Vecchia, letteralmente gremita, accoglie l’evento di inaugurazione di Strabilianti 2024, giunto alla sua terza edizione e fiore all’occhiello nella diffusione e promozione dello sport paralimpico. Tantissimi i presenti tra istituzioni, amici della manifestazione e, naturalmente, sportivi di un certo calibro (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere il programma completo). “Sono molto emozionato – commenta il sindaco Luca Salvetti – di prendere parte alla presentazione di un evento così prestigioso, per la terza volta consecutiva. Il fatto che iniziative di questo tipo si consolidino e crescano negli anni è sintomo di un grande interesse e di un’immensa voglia che la città possiede sul fronte del ragionamento relativo a certe tematiche. Sport certo, ma anche e soprattutto inclusione a tutto tondo, manifestate da un programma di tutto rispetto che ho personalmente visto crescere sempre di più anno dopo anno”. Per la prima volta dalla sua nascita, Strabilianti sarà ospitato anche nella bella cornice della Fortezza Vecchia, grazie alla disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

“Questa struttura – spiega Claudio Capuano, dirigente con delega alla promozione e alla formazione – è molto più di un semplice monumento. Un luogo che è da sempre simbolo di accoglienza, un aspetto che sposa a pieno lo spirito di questi appuntamenti. Ecco perché quando il comitato organizzatori ci ha chiesto di poter usufruire di questi spazi, ci siamo trovati subito d’accordo. Siamo davanti al porto e in un porto si accoglie per dna”. Tantissimi gli eventi per un programma che si snoda lungo quattro giorni, fino al 10 novembre, con ospiti d’eccezione e due appuntamenti imperdibili: la presentazione del fumetto “La straordinaria storia delle Paralimpiadi”, realizzato in collaborazione con Fondazione Sanlorenzo, e la proiezione di un docufilm su 5 atleti paralimpici – Giulia Aringhieri, Martina Caironi, Giulia Ghiretti, Michele Massa e Christian Volpi – e le loro famiglie realizzato insieme ad Ability Channel, fissata per sabato 9 novembre alle ore 21 al Cinema Teatro 4 Mori.

Condividi:

Riproduzione riservata ©