(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Strabilianti, via alla tre giorni dedicata allo sport paralimpico. Il programma

L’attesa è finita. Dopo mesi e mesi di lavoro da parte del comitato organizzatore, per Strabilianti, arriva finalmente il momento del taglio del nastro

di Giulia Bellaveglia

L’attesa è finita. Dopo mesi e mesi di lavoro da parte del comitato organizzatore, per Strabilianti, arriva finalmente il momento del taglio del nastro. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di tantissimi tra istituzioni, atleti e cittadini e che dà ufficialmente “il via” alla tre giorni dedicata allo sport paralimpico (dal 15 al 17 settembre negli spazi degli Hangar Creativi – Clicca QUI per leggere il programma completo).

“Qualche tempo fa, insieme alla presidente del comitato Michela Castellani, abbiamo iniziato a ragionare sul questa tematica – racconta il sindaco Luca Salvetti – e ci siamo detti Perché non far diventare Livorno un polo di attrazione di questo mondo? Da quel momento Michela non si è fermata un attimo e, con la collaborazione di Giulia Aringhieri, ha messo in piedi un gruppo operativo capace di realizzare tutto questo. E Strabilianti era proprio il titolo giusto da proporre”. La mostra fotografica di Augusto Bizzi allestita per l’occasione ha costituito la scenografia della conferenza stampa di presentazione a cui hanno preso parte anche Marco Bacci e Lorenzo Paroli del team che ha gestito l’evento, l’assessore al sociale Andrea Raspanti, il questore Roberto Massucci e il dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti. “L’inclusione è un obiettivo ambizioso e per realizzarla bene dobbiamo far entrare dentro, guardando da fuori – precisa Raspanti – Da questo punto di vista la nostra visione consiste in un cambio di mentalità per cui questa iniziativa calza a pennello: non facciamo fatica a pensare una persona con disabilità a casa sua o in una struttura dedicata ma difficilmente la vediamo in un campo sportivo, al mare o in discoteca, questo perché non mettiamo loro in condizioni di poter essere cittadini a pieno titolo, un problema su cui stiamo lavorando con tutte le nostre forze”.

“Appena mi hanno parlato del progetto ho aderito subito con entusiasmo – aggiunge Bacci – Questo perché vedo lo sport come uno strumento ideale per la socialità, per l’inclusione e per una vita comunque sana in ogni situazione. Sono sicuro che questi tre giorni ce lo dimostreranno”.

Condividi: