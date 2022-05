Straborgo, alla scoperta di Livorno con il tour in battello dei Fossi Medicei

Il Battello Marco Polo e il Battello Libur saranno presenti per proporre il Tour in Battello con partenze fino a tarda sera. Durante la navigazione inoltre sarà possibile ammirare la nuova e suggestiva illuminazione del ponte di Piazza della Repubblica da poco inaugurata. Tutte le INFO

In occasione di Straborgo Festival, la prima kermesse estiva che accende i riflettori sull’identità del quartiere di Borgo Cappuccini, non poteva mancare il Tour dei Fossi in battello, il modo più emozionante per conoscere la città di Livorno.

Il Battello Marco Polo e il Battello Libur saranno presenti per proporre il Tour in Battello con partenze fino a tarda sera. Durante la navigazione inoltre sarà possibile ammirare la nuova e suggestiva illuminazione del ponte di Piazza della Repubblica da poco inaugurata.

Per il BATTELLO MARCO POLO

Partenze: 19.30; 20.30; 21.30; 22.30 con racconto guidato sulla storia del quartiere Borgo

23.30 – tour senza guida – musica di sottofondo

Costo promozionale per l’ evento: Adulti € 10,00 – Bambini/Ragazzi 6-18 anni € 5,00

BIGLIETTERIA E IMBARCO: SCALI NOVI LENA – PIAZZA MAZZINI

Info e prenotazioni – Online sul sito: www.tourinbattello.livorno.it e Segreteria Coop. Itinera: 0586-89.45.63 ( 9.00-12.30/16.00-18.30); mobile 348-73.82.094

Per il BATTELLO LIBUR

Partenze: 21.30 e 22.30 – Narrazione storica con Audioguida in 5 lingue

Costo: Adulti € 15.00 -Bambini 6-12 anni € 7,00

Nel costo è incluso un brindisi a bordo durante il tour

BIGLIETTERIA E IMBARCO: SCALI DELLA DARSENA (150 Mt. Dalla statua dei 4 Mori)

Info e Prenotazioni – Online sul sito: www.livornoinbattello.it

Segreteria: 333.1573372 – [email protected]