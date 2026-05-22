Straborgo, da Zio Osteria una notte tra cacciucco, arte e jam session live

Il 28 maggio nel cuore di Borgo Cappuccini un evento immersivo tra cucina livornese, installazioni artistiche, laboratorio per bambini e musica jazz, soul e blues dal vivo

Nel cuore della zona Borgo Cappuccini, alla vigilia dell’inizio di Straborgo, Livorno si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all’incontro tra cucina, arte e musica dal vivo. Il prossimo 28 maggio alle 19, presso Zio Osteria, andrà in scena un evento immersivo che unirà sapori del territorio, performance artistiche e jam session in un’atmosfera conviviale e contemporanea.

La serata vedrà la partecipazione di Stefano Pilato con un laboratorio creativo dedicato ai bambini attraverso il progetto Art Pesce Fresco, realtà artistica conosciuta per il suo lavoro sul recupero e sulla sensibilizzazione ambientale attraverso l’arte. Un’occasione per avvicinare i bambini ai temi dell’ambiente e della sostenibilità attraverso il gioco, l’arte e la creatività

Accanto a lui sarà presente Sara Paltenghi con una speciale Art Expo dedicata alla sua ricerca sui materiali della quotidianità: plastica, oggetti di recupero, luce e frammenti del consumo vengono trasformati in creature e installazioni capaci di interrogare il nostro rapporto con l’ambiente e con ciò che scegliamo di scartare.

Ad accompagnare il pubblico durante tutta la serata sarà la musica dal vivo con Francesco Saporito al pianoforte, Pietro Zini al basso e Gabriele De Pasquale alla chitarra, protagonisti di un concerto e jam session tra jazz, soul e blues. Saporito e De Pasquale, artisti livornesi, polistrumentisti e compositori attivi in Italia e all’estero, collaborano anche in studio a nuovi progetti discografici. Pietro Zini, musicista pratese attivo tra jazz, pop ed elettronica acustica, dal 2022 fa parte di diverse formazioni guidate da Saporito.

Grande protagonista sarà naturalmente anche la cucina: gli ospiti potranno degustare alcuni dei piatti simbolo della tradizione livornese preparati da Andrea Scardino, “Lo Zio”, tra cui il celebre cacciucco, le immancabili panelle e baccalà e una selezione di primi di mare.

Un appuntamento pensato per chi ama il buon cibo, l’arte contemporanea e le esperienze autentiche, dove sostenibilità, territorio e cultura si incontrano in una sola notte, anticipando l’energia e l’atmosfera di Straborgo.

Per info e prenotazioni:

Zio Osteria – Via delle Navi 10, 57126 Livorno

tel. 0586260026

[email protected]

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