Strade Vista Mare, la prima edizione tra bici, mare e colline livornesi

Domenica appuntamento con la prima edizione dell’evento targato ASD Giro Cacciucco InBike Livorno: partenza alle 8.30 dalla Rotonda di Ardenza, percorso tra mare e colline e Pasta Party finale nella pineta

Settembre è forse il mese perfetto per salire in sella e lasciarsi alle spalle il traffico, pedalando tra il blu del mare e il verde delle Colline Livornesi. Nasce così “Strade Vista Mare”, la prima edizione dell’iniziativa organizzata da ASD Giro Cacciucco InBike Livorno, pensata per vivere una giornata all’insegna della bicicletta, del panorama e soprattutto della convivialità.

Il ritrovo, la partenza e il ristoro finale saranno all’interno della pineta della Rotonda di Ardenza. La partenza è fissata alle 8.30. Chi invece deciderà di iscriversi direttamente la mattina dell’evento dovrà presentarsi entro le 8.

Sono ammesse MTB, Gravel ed E-Bike. Il percorso sarà unico e si svilupperà tra mare e colline, senza segnalazioni sul terreno: agli iscritti verrà fornita la traccia GPX, mentre lungo il tragitto sarà presente anche il supporto dei soci accompagnatori dell’associazione.

Per chi avrà voglia di mettere alla prova le gambe ci sarà inoltre un tratto cronometrato di 7 chilometri, completamente facoltativo. Nessuna classifica e nessun premio: soltanto la possibilità di misurarsi con il percorso e, naturalmente, ricevere qualche applauso all’arrivo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla convivialità. È previsto un ristoro intermedio a Nibbiaia, mentre alla Rotonda di Ardenza, nella pineta, sarà allestito il ristoro finale con tanto di Pasta Party. Attenzione però: il ristoro finale è garantito esclusivamente a chi effettuerà l’iscrizione entro il 25 settembre.

La quota di partecipazione è di 20 euro, mentre per i soci ASD Giro Cacciucco la quota è di 10 euro. Per l’occasione è stata inoltre realizzata una maglia T-shirt dell’evento, firmata artigianalmente da Giusy Anzovino del negozio Ganzo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Sergio su WhatsApp al 348 3927504. Poi non resta che inforcare la bici, seguire la traccia e godersi una Livorno vista da un’altra prospettiva: quella delle due ruote.

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