Straphoto, sabato la conclusione del foto-contest di Straborgo

Foto di Massimiliano Cozza autore menzionato dalla giuria con il suo lavoro “Gente di Borgo"

La prima edizione di Straphoto si conclude sabato 6 luglio alle 18,30 alla galleria del Centro Commerciale Porta A Mare. Questo Photocontest Straborgo che ha visto la partecipazione di oltre 40 fotografi arriva al suo traguardo, dopo circa due mesi di lavoro, con l’evento premiazione dei migliori autori che hanno presentato i loro lavori, raccontando le architetture, il mare, la vita di strada, il paesaggio urbano, le gare remiere e i personaggi di Borgo. Una riscoperta di un quartiere verace, pieno di storia che ha offerto ai fotografi innumerevoli possibilità fotografiche per riscoprire e raccontare storie. È stato un lavoro difficile e impegnativo che ha messo alla prova la forza creativa di ogni partecipante impersonato come fotografo-Storyteller Alla cerimonia di premiazione, oltre alla presenza dell’Assessore al Turismo Rocco Garufo, e Luigi Angelica dell’Associazione Click Art e organizzatore di questa interessante competizione, saranno presenti i qualificati componenti della giuria che commenteranno i lavori esaminati: Elena Bacchi ( fotografa e lettrice portfolio), Ingrid Peckmann (Art Director) Barbara Cerri (fotografa). Non mancheranno i rappresentanti di Rce Foto (Luca Perullo) che hanno messo in palio il primo premio di €. 500,00 e Gabriele Giuntini, direttore del Centro Commerciale Porta A Mare che ha reso possibile questa prima edizione di Straphoto. I vincitori o le vincitrici saranno resi pubblici il giorno stesso dell’evento. Il pubblico che interverrà potrà vedere negli slideshow storie e personaggi di un quartiere portato a nuova luce. Evento aperto al pubblico. Sabato 6 Luglio ore 18,30 presso galleria officine storiche Centro Commerciale Porta a Mare.

Info Luigi 339-2221944; [email protected]

