“Stratificazione di un manoscritto”, torna Il Martedì di Guglie

L’incontro di aprile mette al centro 3 autori/editor della casa editrice MDS (Silvia Belli, Barbara Cerri e Nicola Pera) che coordinati dalla scrittrice livornese Sandra Mazzinghi affronteranno il tema della stesura di un manoscritto nelle sue varie (e personali) fasi

Torna Il Martedì di Guglie, la rassegna mensile curata dallo scrittore Marco Corbi che si svolge nel noto ristorante a Porta a Mare, e che sta riscuotendo un ottimo seguito di pubblico. L’incontro di aprile mette al centro 3 autori/editor della casa editrice MDS (Silvia Belli, Barbara Cerri e Nicola Pera) che coordinati dalla scrittrice livornese Sandra Mazzinghi affronteranno il tema della stesura di un manoscritto nelle sue varie (e personali) fasi.

Come si passa dall’idea al foglio, e dal foglio al manoscritto? Quali trucchi e trappole ci sono nel processo creativo? Come si sviluppa il rapporto con l’editor?

A queste e altre domande si cercherà di dare una risposta, o – forse meglio – si cercherà di non darla, ma di aprire semplicemente degli spunti di riflessione. A seguire, per chi desidera fermarsi, la serata proseguirà a cena.

Per info e prenotazioni:

📞 05861860884

📍Via Primo Levi, 29 – Livorno (Italy)

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