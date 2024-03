Street photography, Salvatore Matarazzo al Cinema 4 Mori

Per il ciclo "Serata a Palazzo", la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l'onore di ospitare il fotografo Salvatore Matarazzo mercoledì 27 marzo dalle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori

Per il ciclo “Serata a Palazzo”, la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l’onore di ospitare il fotografo Salvatore Matarazzo mercoledì 27 marzo dalle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori. Nato a Viareggio nel 1980 è un fotografo professionista membro del collettivo internazionale di Street Photography “Full Frontal Flash”. Il suo tratto distintivo è l’uso originale del flash, con cui scolpisce i volti delle persone che incontra per strada.

Nel 2002 ha iniziato a lavorare come fotoreporter per testate e agenzie giornalistiche ma è la Street che lo ha fatto conoscere come autore: il suo punto di vista unico lo ha portato fra i vincitori del Tokyo International Foto Awards nel 2016, a esporre le sue foto in tutto il mondo (come all’Art Basel di Miami, al Pasa Futura Festival Di Suwon, al Leica Lounge di Firenze e al Trieste Photo Days) e a tenere corsi di perfezionamento sulla Street, in Italia e all’estero. Dopo alcune pubblicazioni su magazine cartacei e online (si ricordano Huffington Post, Progresso Fotografico e Il Fotografo), e le sue pubblicazioni indipendenti (come Carnival, Darwin Is Street e Pocket Beach) a ottobre 2022 è uscito il suo libro, “Street Tales”, una monografia d’autore che racchiude i suoi primi 10 anni di Street Photography, edito da Psicografici Editori.

