Studente del Mascagni premiato per la migliore colonna sonora alla XV Giornata del Cinema

Importante riconoscimento per Davide Biagini, studente del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, iscritto al primo anno del Triennio accademico a tempo parziale di Composizione

Importante riconoscimento per Davide Biagini, studente del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, iscritto al primo anno del Triennio accademico a tempo parziale di Composizione nella classe del M° Fabio De Sanctis De Benedictis: nell’ambito della XV Giornata del Cinema, svoltasi nel mese di giugno 2026 presso il Cinema Moderno di Lucca, Biagini ha infatti ricevuto il premio per la Migliore colonna sonora.

Il riconoscimento è stato assegnato per “La maledizione delle fragole”, colonna sonora composta da Biagini per il cortometraggio “La Corte dei peccati”, realizzato nell’ambito di una collaborazione con l’Accademia Cinema Toscana e l’Accademia Recitazione Toscana.

La premiazione è avvenuta al termine della rassegna dedicata ai cortometraggi, durante la quale una giuria composta da 233 persone ha valutato le opere in concorso, attribuendo il premio alla composizione musicale di Davide Biagini come migliore colonna sonora dell’edizione 2026.

Il risultato rappresenta un significativo traguardo personale per il giovane compositore e testimonia il valore del percorso formativo svolto all’interno del Conservatorio Mascagni, dove la preparazione accademica si intreccia con esperienze artistiche concrete e con il dialogo tra musica e arti audiovisive.

XV Giornata del Cinema Premio per la Migliore colonna sonora Assegnato a Davide Biagini per “La maledizione delle fragole” Cortometraggio “La Corte dei peccati” – Cinema Moderno, Lucca

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