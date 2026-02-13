“Students’ Corner – Giovedì sera al Mascagni”: nasce uno spazio di iniziativa studentesca

Nasce al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno Student’s Corner – Giovedì sera al Mascagni, un nuovo spazio di iniziative serali ideate e organizzate direttamente dagli studenti, pensato come luogo di confronto, approfondimento e condivisione, aperto non solo alla comunità accademica del Conservatorio ma anche alla città.

Concerti, cineforum e incontri con esperti saranno al centro di un percorso che intende affiancare alla formazione musicale tradizionale momenti di riflessione su temi culturali e professionali di interesse per i giovani musicisti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 19 febbraio alle ore 21, presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio (via Galilei 40, Livorno), con l’incontro dal titolo “Musica e diritto penale: rischi e tutele degli artisti musicali”, a cura dell’avv. Luigi Dell’Aquila, avvocato penalista.

L’iniziativa affronterà un tema di particolare rilevanza per chi intraprende la professione musicale, ma spesso poco approfondito nel percorso di studi: dai contratti di lavoro nel settore musicale al funzionamento della SIAE, passando per la tutela del diritto d’autore, il copyright e le responsabilità giuridiche, fino a un focus specifico sugli strumenti di protezione previsti per gli artisti.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

L’evento è promosso dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio “Pietro Mascagni”.

