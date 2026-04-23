Suber Wine Festival, via alla terza edizione

Suvereto, borgo medievale della Val di Cornia, ospita la 3ª edizione del festival. Tre giorni di festa diffusa tra cantine, produttori e artigiani. I viticoltori suveretani scommettono su nuove tipologie di vino e sull’identità di un territorio

Una nuova energia fatta di radici antiche e giovani sguardi vibra tra i filari della Val di Cornia e i vicoli di Suvereto. La terza edizione di SUBER – Suvereto Wine Festival, dal 1° al 3 maggio 2026, racconta una metamorfosi: la revisione del disciplinare con il nuovo Suvereto DOCG segna un passaggio chiave nella costruzione di vini più identitari.

Un’evoluzione che non riguarda solo la produzione, ma ridefinisce il posizionamento di questo territorio dell’Alta Maremma dove l’enoturismo assume un ruolo strutturale che genera valore e orienta i flussi. È su questo terreno che le nuove generazioni – viticoltori, ristoratori, artigiani e amministratori locali – sono chiamate a confrontarsi, delineando un percorso condiviso capace di tenere insieme identità, sostenibilità e competitività in un contesto globale.

A questo cambiamento è dedicata la masterclass “Suvereto Docg, una nuova storia“: 12 assaggi guidati e comparati per capire come le nuove regole produttive stiano già disegnando il profilo dei vini di domani di questa giovane denominazione (sabato 2 e domenica 3 maggio alle ore 15).

Apre ufficialmente il Festival, venerdì 1° maggio dalle 19.30 alle 22.30, il SUBER Aperitivo con musica dal vivo: tramonto con vista sulla Val di Cornia con calici locali, finger food e note nei giardini del Consorzio vini Suvereto e Val di Cornia, che organizza tutto il Festival, con il patrocinio del Comune di Suvereto.

Sabato 2 e domenica 3 maggio SUBER entra nel vivo e la sua energia si diffonde lungo le strade di Suvereto, in una festa diffusa che coinvolge tutto il borgo con negozi, botteghe, enoteche e ristoranti aperti fino a tarda sera: i vicoli acciottolati, i palazzi e le piazzette dell’urbe medievale ospitano degustazioni, laboratori, attività sportive e ludiche, talk, show cooking e spettacoli. Calice alla mano, i visitatori sono invitati a passeggiare tra le vie di Suvereto, i suoi profumi e sapori e cimentarsi nelle diverse attività proposte per celebrare, insieme alla comunità locale, la Val di Cornia, dove vino, cibo, storia, paesaggio e innovazione permeano economia e società.

A SUBER si assaggia, si cammina, si ascolta e si pensa, insieme, il futuro del territorio, come spiega Daniele Petricci, Presidente del Consorzio vini Suvereto e Val di Cornia, promotore del festival: “SUBER nasce come momento e luogo in cui il vino torna a essere linguaggio comune per chi, nel calice, cerca non solo qualità ma anche storie, relazioni e appartenenza. Il Festival è frutto della visione e dell’impegno di una intera comunità che ha deciso di guardare nella stessa direzione, riconoscendosi come un unico, pulsante ecosistema. Dalle botteghe agli artigiani, dai ristoratori ai giovani viticoltori, ognuno sta facendo la sua parte con spirito proattivo e inclusivo, accogliendo i visitatori certamente con un calice dei nostri vini, ma anche con un racconto corale del nostro territorio”.

LE ATTIVITA’ E GLI APPUNTAMENTI

SUBER intreccia molti piani – vino, olio, territorio, comunità – ma sceglie di partire da un punto preciso: il confronto. I talk mettono in dialogo giovani produttori provenienti da territori diversi, aprendo uno spazio reale di riflessione su come sta cambiando il vino oggi. Da qui deriva anche un’altra scelta: riportare il vino a una dimensione più accessibile, lontana dalle rigidità delle degustazioni formali e da un linguaggio troppo tecnico, per costruire un rapporto più diretto con le persone.

Outdoor

Le mattine di sabato 2 e domenica 3 maggio sono dedicate alle attività outdoor tra i filari: passeggiate,escursioni guidate ed e-bike e una proposta enoturistica che coinvolge tutte le cantine per scoprire la Val di Cornia attraverso un’idea di turismo lento che intreccia paesaggio, vino e comunità.

Calici con vista

La sede del Consorzio con il grande giardino affacciato sulla Val di Cornia si trasforma in “Calici con Vista”: una enoteca con piccola cucina attiva dalle 13 alle 19, sia sabato 2 che domenica 3 maggio. Qui è possibile assaggiare specialità del territorio, tra cui il carciofo violetto tardivo, la schiaccia campigliese e l’immancabile cinghiale, mentre i bambini giocano nel Kinder Park appositamente allestito, dalle 15 alle 19, con laboratori didattici a tema natura e vino.

AperiChiostro

Sabato 2 maggio alle 15.30 apre l’AperiChiostro e Musica in vinile ai Chiostri di San Francesco: fino alle 21 i produttori della Val di Cornia raccontano il territorio attraverso i loro vini – Val di Cornia DOC, Rosso della Val di Cornia DOCG e Suvereto DOCG – accompagnati da assaggi di specialità food, tra cui ortaggi e frutta della Val di Cornia, nota anche come l’Orto della Toscana e musica fino a sera.

Chiostro… in tour

Nella giornata di domenica 3 maggio dalle 11 alle 19 le cantine vinicole si spostano lungo le vie del paese, dove ogni azienda condivide la propria postazione con un artigiano locale: accanto al vino trovano spazio manufatti in sughero, pelle e ceramica, creazioni in stoffa e ricami, specialità conserviere, miele, olio, fiori, libri e stampe artistiche.

Talk

Sabato 2 maggio alle 15 il talk “Il vino ieri, oggi, domani” propone un viaggio tra diverse generazioni enoiche dagli anni delle damigiane all’epoca dei social: un confronto su linguaggi, mode e derive dell’enocomunicazione; alle 17, con “La meglio gioventù“, si parla di sostenibilità, nuovi mercati, ruolo dei social e passaggio generazionale: la vite e la vita visti da produttori, vignaioli e giovani protagonisti under 40 di diversi territori. Nel pomeriggio di domenica 3 maggio spazio invece al cibo, assaggiando ricette a base di prodotti locali cucinate live dagli chef nel corso dello show cooking/talk “Mangio quindi sono: la cucina come patrimonio immateriale degli italiani”, per portarsi a casa il gusto di Suvereto.

Degustazioni

Sabato e domenica alle 11 la degustazione guidata “Olio EVO. Oltre la prima goccia” propone un viaggio tra gli oli della Val di Cornia per cogliere le sfumature delle cultivar, capire quale olio utilizzare in diverse preparazioni e sperimentare abbinamenti insoliti. I vini del territorio suveretano dialogano invece con i “vicini di vigna” in due degustazioni comparative: sabato 2 maggio alle 17 con “Le stagioni del Vermentino“: vermentini di Maremma e Val di Cornia a confronto, ospite Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana; domenica 3 maggio alle 17 con “Sangiovesi. Territori a confronto“: ospite il Consorzio del vino Orcia, il sangiovese della Val di Cornia incontra altri terroir toscani per capire quanto conta il territorio nel bicchiere.

Laboratori e giochi

Attività didattiche/creative/artistiche per bambini, giochi e spettacoli a tema medioevo – le gare degli spingitori, il tiro con l’arco, le visite guidate al centro storico fino alla Rocca Aldobrandesca – completano il palinsesto di una tre giorni SUBER special.

Da SUBER al mare, passando per gli Etruschi

SUBER coincide con il Ponte del 1° maggio: un’occasione per una gita in una zona meno nota della Maremma – la Val di Cornia di cui Suvereto è la capitale enologica – immergendosi in un microcosmo dove il tempo sembra essersi fermato, pur restando straordinariamente vitale; dove l’eredità degli Etruschi e la sapienza dei maestri del ferro rivivono oggi nell’intraprendenza dei giovani suveretani.

Il Festival vive, inoltre, in un territorio dove tutto è vicino: attorno a Suvereto, la Val di Cornia alterna vigne, macchia mediterranea e mare; in pochi chilometri si passa dai filari alle calette del Golfo di Baratti, dalla Terme di Sassetta o del Calidario all’area archeologica di Populonia affacciata sulla Costa degli Etruschi, i “Caraibi del Tirreno”.

Per ulteriori informazioni e programma completo: suberfestival.it

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