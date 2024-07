Succede in biblioteca, tutti gli appuntamenti estivi

Villa Maria

Biblioteca al Mare allo stabilimento Onde del Tirreno, a Villa Maria pratiche olistiche e la rassegna La Bella Estate, A che libro giochiamo? in Biblioteca dei Ragazzi, a Villa Fabbricotti la rassegna LeggerMente e Leggermente Next. Tutti gli eventi sono gratuiti. Solo gli incontri di A che libro giochiamo? richiedono un contributo di partecipazione e hanno la prenotazione anticipata obbligatoria al link https://itinera.link/achelibro

Estate in biblioteca? Sì, quando la scelta tra gli appuntamenti possibili non manca. Rassegne letterarie, laboratori didattici-educativi per bambine e bambini, pratiche olistiche e ascolto del corpo, letture in riva al mare e degustazioni in giardino a conclusione degli incontri dedicati ai mestieri del cinema. Sono questi gli eventi in calendario previsti per l’estate dalla Biblioteca Labronica, organizzati all’insegna del libro e della lettura dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera. Il sistema bibliotecario cittadino si conferma un punto di riferimento culturale, di ritrovo, incontro, svago e benessere grazie a servizi trasversali e inclusivi progettati per tutta la cittadinanza, con una programmazione ampia e diversificata, gratuita e accessibile a tutte e tutti. Tra questi, simbolo per eccellenza dell’estate, il servizio di Biblioteca al Mare. Il presidio esterno viene effettuato tutti i martedì e i venerdì dalle 11.00 alle 16.00 nello spazio esterno antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno (ex Pejani), consentendo in questo modo un accesso libero e gratuito per prendere in prestito un libro o chiedere informazioni sulle sedi bibliotecarie, dove appuntamenti di ogni tipo sono stati organizzati fino almeno alla metà di settembre. A Villa Maria, presso il Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo continuano gli incontri Immersi nel verde, Pratiche olistiche e ascolto del corpo, per ritrovare la connessione tra corpo e mente. Nel silenzio del parco il sabato mattina alle ore 9.00 fino al 3 agosto, professionisti specializzati impartiranno nozioni e pratiche di base di yoga, pilates e qi gong e alla fine di ogni incontro sarà possibile entrare in biblioteca alla scoperta del patrimonio librario e multimediale e ricevere consigli di lettura e visione. È sempre a Villa Maria che a partire da martedì 30 luglio prenderà il via la rassegna La Bella Estate. Gli incontri, tutti con inizio alle ore 18.30 e tutti rigorosamente collegati al mestiere del cinema, saranno seguiti da una degustazione di vini a cura di FISAR, in collaborazione con le aziende agricole del territorio locale e in alcuni casi termineranno con la proiezione di un film al Cinema in Villa dell’Arena Fabbricotti. Quest’anno la rassegna approfondirà in modo particolare il tema delle serie TV e quello dei documentari d’arte e sociali. Per tutta la durata della rassegna e fino al 30 settembre qui sarà possibile visitare anche la mostra fotografica dell’artista Manuela De Rosa In presentia, un invito a riconsiderare il concetto di fotografia come “presenza in assenza” di un’immagine che resta dopo l’interazione tra la macchina e il tempo di un evento. A Villa Fabbricotti, grande novità per gli incontri letterari della rassegna LeggerMente. Prossima all’interruzione con l’ultimo appuntamento previsto per mercoledì 31 luglio, con la serata dedicata a Franco Ferrucci a dieci anni dalla scomparsa dello storico libraio livornese e fondatore della casa editrice Erasmo, la rassegna riprenderà con Leggermente Next, ospitando dal 2 al 18 settembre autrici, autori e voci importanti del giornalismo italiano. Anche per i più piccoli la biblioteca offre occasioni per sprigionare creatività e immaginazione. Alla Biblioteca dei Ragazzi gli incontri di animazione alla lettura e laboratori creativi per famiglie a che libro giochiamo? continueranno fino al 3 settembre, il martedì dalle 17.30 alle 19.00 secondo il calendario degli appuntamenti.

Tutti gli eventi sono gratuiti, liberi e accessibili a tutti. Solo gli incontri di animazione alla lettura e laboratori creativi per famiglie realizzati in Biblioteca dei Ragazzi A che libro giochiamo? richiedono un contributo di partecipazione ed hanno la prenotazione anticipata obbligatoria al seguente link https://itinera.link/achelibro.

Si ricorda che per tutto il mese di agosto le biblioteche civiche osserveranno l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Le sedi di Villa Fabbricotti, Villa Maria ed Emeroteca, saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, mentre i Bottini dell’Olio saranno aperti con orario 8.30-13.30 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 13.30 la domenica. Nessuna variazione per la Biblioteca dei Ragazzi e per Stenone per le quali le aperture erano già variate in coincidenza con la fine dell’anno scolastico: la prima è aperta dal lunedì al sabato con orario 8.30-12.30 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19; la seconda accoglie gli utenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Per informazioni

[email protected]

www.itinera.info

Condividi:

Riproduzione riservata ©