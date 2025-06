Successo di pubblico e partecipazione per il Festival dell’Astronomia

Il tema di questa edizione, “Il Suono dell’Universo”, ha catturato l’immaginazione del pubblico grazie a un ricco programma di esperienze immersive: mostre di astrofotografia, videoproiezioni spettacolari, postazioni di realtà virtuale, attività didattiche per bambini, laboratori scientifici, osservazioni astronomiche con fino a 8 telescopi in contemporanea, e soprattutto la novità emozionante dell’ascolto dei suoni cosmici

Si è chiuso con uno straordinario successo di pubblico e partecipazione il Festival dell’Astronomia, che dal 6 all’8 giugno ha inaugurato la stagione estiva della Fortezza Nuova. Tre giorni intensi di eventi gratuiti, attività e spettacoli dedicati a tutte le età, che hanno animato ogni angolo della Fortezza trasformandola in un vero e proprio osservatorio a cielo aperto. Un grande appuntamento, cresciuto anno dopo anno, frutto della collaborazione ormai consolidata tra la Fortezza Nuova e l’associazione ALSA (Associazione Livornese Scienze Astronomiche), che ha portato in questa terza edizione risultati straordinari, sia in termini di contenuti che di affluenza: oltre 7.000 persone hanno partecipato al festival, tra crocieristi, famiglie, studenti, appassionati e curiosi, con un’affluenza in crescita rispetto allo scorso anno. Il tema di questa edizione, “Il Suono dell’Universo”, ha catturato l’immaginazione del pubblico grazie a un ricco programma di esperienze immersive: mostre di astrofotografia, videoproiezioni spettacolari, postazioni di realtà virtuale, attività didattiche per bambini, laboratori scientifici, osservazioni astronomiche con fino a 8 telescopi in contemporanea, e soprattutto la novità emozionante dell’ascolto dei suoni cosmici – installazioni sonore presenti nel tunnel della Fortezza, in varie aree del percorso e all’interno delle conferenze.

Un ruolo centrale è stato svolto anche dalla collaborazione con l’Università di Pavia, che ha portato ospiti e relatori di prestigio internazionale, molti dei quali coinvolti in progetti di ricerca con agenzie spaziali italiane, europee e internazionali. Grande il contributo dei soci e volontari di ALSA, che quest’anno si sono distinti non solo per la qualità delle attività proposte ma anche per l’accoglienza multilingue: le visite guidate sono state infatti offerte anche in inglese e francese, rendendo l’evento ancora più accessibile e apprezzato dai visitatori stranieri. Il successo dell’evento testimonia la forza di una sinergia virtuosa tra istituzioni, associazioni e territorio. La Fortezza Nuova si conferma sempre più come luogo ideale per la divulgazione culturale e scientifica, punto di riferimento per una comunità curiosa e dinamica, capace di aprirsi a nuove forme di partecipazione. “Siamo felici – commentano dall’Associazione ALSA – di aver avviato queste collaborazioni unite dai valori promossi dall’evento stesso: la curiosità, la scoperta, la condivisione della conoscenza e la bellezza dell’universo. Il Festival è stato, fin dalla sua prima edizione, una grande scommessa: oggi è un format di successo, innovativo, dinamico e coinvolgente, che continua a crescere grazie alla collaborazione con la Fortezza Nuova e al sostegno delle istituzioni. Un ringraziamento anche al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che ospita la nostra sede e che contribuisce a diffondere la cultura scientifica sul territorio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©