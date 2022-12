Successo per il giro panettone in mountain bike

Oltre cento sono stati i partecipanti con le loro biciclette allestite per l’occasione con addobbi natalizi. Dopo il ritrovo a Villa Corridi pedalata per i boschi delle splendide colline livornesi e sbicchierata con panettone alla curva Nuvolari! Raccolti fondi per Reset Livorno

Domenica 18 dicembre si è tenuto un evento di grande successo: il giro panettone per gli appassionati di mountain bike. Oltre cento sono stati i partecipanti con le loro biciclette allestite per l’occasione con addobbi natalizi al ritrovo a Villa Corridi. Dopo una pedalata per i boschi delle splendide colline livornesi sbicchierata con panettone alla curva Nuvolari! L’iniziativa è stata organizzata perfettamente da Bike Experience ASD e Livorno team Bike asd in collaborazione con il negozio Bike Store MTB Cafè di via dei Ramai. Nel corso dell’iniziativa raccolta fondi destinati a Reset Livorno

associazione che si occupa di promuovere cultura, ciclabilità e mobilità sostenibile, strategia rifiuti zero e turismo compatibile per un 2023 di collaborazioni e unione, che sicuramente è di buon auspicio per buoni progetti allo scopo di valorizzare e far conoscere le nostre colline con i molteplici trail e sentieri percorribili in mountain bike.

