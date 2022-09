Successo per il “Maddalena Casting Family”

Grande successo al Bagno Maddalena di Tirrenia per la seconda edizione del “Maddalena Casting Family”. Alla fine si sono contati 90 scatti, che equivalgono ad altrettante famiglie partecipanti all’iniziativa. Tutto è iniziato nel mese di agosto.

Una grande bandiera pirata che sventolava sul pennone più alto del Bagno, era il segnale che il fotografo era in postazione. Fino alla fine d’agosto, le famiglie del Bagno Maddalena hanno posato per la foto ricordo. Il giorno della mostra c’era molta curiosità ma anche apprensione. Come saranno venute le foto della nostra famiglia? “A giudicare dai complimenti per l’iniziativa e per il risultato delle fotografie, benone”, ci racconta fiero, Antonio Contini, che con la moglie Barbara coordinano l’animazione dello stabilimento balneare.

“Abbiamo montato gli scatti su dei telaietti di carta colorata. Su tutti c’era stampato il nome della famiglia e le indicazioni della manifestazione. Il vedere la felicità negli occhi, in special modo dei nonni, ci ha appagato del lavoro fatto”.

Una volta terminata la mostra, le fotografie sono state regalate, dalla direzione del Bagno, ad ogni famiglia, che sicuramente la custodirà gelosamente come un bellissimo ricordo dell’estate 2022 passata al Bagno Maddalena.

