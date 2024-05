Successo per “Il Mondo a Tavola”

La terza edizione del Pranzo Multietnico condiviso è terminata. Tavoli, sedie e tovaglie hanno trasformato la piazza Garibaldi in una lunga tavolata. Gustose specialità esibite dalle tante comunità presenti, odori inebrianti tra la tanta folla che ha invaso la piazza

È questo “Il mondo a tavola” iniziativa del Comitato Pontino San Marco, un’associazione di cittadini nata con l’obiettivo fondamentale di recupero e ricostruzione della comunità di quartiere, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini per riqualificare e valorizzare il decoro urbano.

Sul palco sono saliti tanti piccoli cantori e giovanissimi musicisti.

È il coro multietnico “voci bianche dal mondo” diretto dal maestro Cristiano Grasso, un progetto promosso sempre dal Comitato Pontino San Marco in collaborazione con l’istituto scolastico Micheli Bolognesi del quartiere. Tanta allegria, musica e danze.

La festa è finita la piazza è tornata alla normalità, ma qualcosa di grande e rimasto.

Riproduzione riservata ©