Successo per l’asta di beneficenza di Uovo alla pop

Ventiquattro gli artisti che hanno messo generosamente a disposizione le loro opere battute per un ammontare di duemila euro, ricavato che verrà donato interamente in beneficenza. Grande la soddisfazione di Emergency Livorno e della galleria Uovo alla pop, che ha visto la conferma della sensibilità del mondo della street art ai temi sociali. Gli artisti che hanno risposto all’appello della solidarietà hanno spedito le loro opere dall’Italia e dall’Europa, tra i nomi più noti troviamo: Le diesis, Randomguy, Gabriele Milani, Myster popcorn, Oblo, Be purple, Mattia Corregiari, Arianna Minelli, Michele Stagni e molti altri. Per chi voglia visionare le opere invendute per lasciare una donazione ad Emergency Sabato la galleria in scali delle cantine aprirà dalle 16 alle 19.

